Lộ ảnh bố ruột ca sĩ Quang Vinh, liệu có phải đại gia điện máy Nguyễn Kim như lời đồn?

Ngay khi gia nhập showbiz, Quang Vinh luôn sống cùng tin đồn là thiếu gia hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Một vài trang mạng còn giới thiệu cha Quang Vinh chính là ông chủ Nguyễn Văn Kim. Nhưng sau đó, Quang Vinh cho biết họ tên anh là Trần Quang Vinh, không phải họ Nguyễn như lời đồn. Nam ca sĩ cũng từng cho cha lên sóng để chứng minh phụ huynh mình là người bình thường như bao người khác.

Quang Vinh và bố ruột - Ảnh: Internet

Không những thế, mới đây trên trang cá nhân, em gái ca sĩ Quang Vinh tên Thảo Ngọc đã cập nhật loạt ảnh mới toanh về bản thân và các thành viên trong gia đình. Theo đó, nhân dịp con gái tròn tuổi mới, cô và ông xã đã tổ chức một bữa tiệc siêu hoành tráng.