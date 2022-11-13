Lộ ảnh bố ruột ca sĩ Quang Vinh, liệu có phải đại gia điện máy Nguyễn Kim như lời đồn?

Ngay khi gia nhập showbiz, có thông tin ca sĩ Quang Vinh chính thiếu gia hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Trong loạt ảnh mới đây đã để lộ hình ảnh chân dung bố ruột của nam ca sĩ.
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Ngay khi gia nhập showbiz, Quang Vinh luôn sống cùng tin đồn là thiếu gia hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Một vài trang mạng còn giới thiệu cha Quang Vinh chính là ông chủ Nguyễn Văn Kim. Nhưng sau đó, Quang Vinh cho biết họ tên anh là Trần Quang Vinh, không phải họ Nguyễn như lời đồn. Nam ca sĩ cũng từng cho cha lên sóng để chứng minh phụ huynh mình là người bình thường như bao người khác.
Không những thế, mới đây trên trang cá nhân, em gái ca sĩ Quang Vinh tên Thảo Ngọc đã cập nhật loạt ảnh mới toanh về bản thân và các thành viên trong gia đình. Theo đó, nhân dịp con gái tròn tuổi mới, cô và ông xã đã tổ chức một bữa tiệc siêu hoành tráng.
"Chúc mừng con gái yêu dấu của mẹ lên 4 tuổi… Em bé hay nhõng nhẽo, lanh chanh, mè nheo suốt ngày nhưng lúc nào cũng tình cảm đáng yêu, đặc biệt vô cùng yêu thương em Xeko của con… Ba mẹ chúc con tuổi mới luôn là 1 em bé ngoan biết nghe lời, khoẻ mạnh và luôn là chính con nhé… Mỗi ngày bên con đều là ngày hạnh phúc... Cả nhà yêu con", em gái Quang Vinh gửi lời chúc đến con.
Trong hình ảnh đăng tải, ngoài những khoảnh khắc về bữa hoành tráng, em gái Quang Vinh còn đăng tải ảnh có sự xuất hiện cả bố ruột của cô. Dù diện áo sơ mi, quần âu giản dị nhưng ai cũng phải ngợi khen ông có ngoại hình quá phong độ.
Dù rất cưng chiều cháu nhưng Quang Vinh không có mặt vì đang ở Hàn Quốc. Trước đó, nam ca sĩ từng nhắn nhủ đến "con gái" Chaiko: "Happy birthday con gái cưng nhất trên đời của ba Vinh 11/11/22. Chaiko 4 tuổi rồi nhanh quá! Nhanh qua Hàn Quốc ba Vinh tặng quà nha con. Yêu thương con gái".