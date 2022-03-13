'Hoàng tử sơn ca' Quang Vinh bất ngờ cho con trai 'đầu lòng' lên sóng, tiết lộ luôn tên thân mật của bé?

Quang Vinh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp con trai, gương mặt siêu cưng của bé khiến dân tình xuýt xoa.

Ca sĩ Quang Vinh được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh "Hoàng tử sơn ca" bởi tiếng hát nhẹ nhàng, tình cảm. Dù hiện tại, nam ca sĩ đã không còn mặn mà với hoạt động showbiz nhưng anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ người hâm mộ.

Mới đây, chiều 12/3, trên trang cá nhân, Quang Vinh khiến netizen ngỡ ngàng khi bất ngờ tung loạt ảnh khoe con trai kháu khỉnh. Bên cạnh, Hoàng tử sơn ca còn không ngần ngại bộc lộ rõ niềm hạnh phúc khi thiên thần nhỏ ra đời. Nam ca sĩ cũng công khai luôn tên thân mật của bé: "Nay mới được gặp con trai, ăn mau chóng lớn nha Xeko".

Quang Vinh khoe cận mặt 'con trai' vừa chào đời - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Quang Vinh khiến netizen không ngừng bàn tán xôn xao. Nhiều người gửi lời bình luận chúc mừng anh đã có quý tử đầu lòng sau thời gian giữ kín bưng chuyện tình cảm đời tư. Tuy nhiên, được biết, trên thực tế, bé Xeko chỉ là... cháu ruột của Quang Vinh mà thôi.

Chị gái bé Xeko là Chaiko được Quang Vinh yêu chiều nhất mực - Ảnh: FBNV

Nếu như là fan chân chính của Quang Vinh là có thể biết, Xeko là em trai của bé Chaiko. Vì quá yêu thương các cháu nên Quang Vinh chọn cách xưng hô "ba - con" với hai bé. Hiện, bé Chaiko năm nay đã 3 tuổi và rất bám nam ca sĩ.

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