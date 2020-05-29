Lệ Quyên lấp lửng chuyện sinh con thứ hai sau gần 10 năm ngưng đẻ

Ca sĩ Lệ Quyên nhận được sự ủng hộ của nhiều người khi bất ngờ nói về ý định sinh con thứ 2. Nữ ca sĩ mong muốn có một cô con gái để cùng làm điệu.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh xinh đẹp kèm dòng trạng thái nói về ý định sinh thêm con gái. Cô viết: "Mấy tháng nay không make-up khi ra đường. Thế là điệu, thế là thèm đánh son... Kết quả chụp ảnh thấy mỗi cái môi. Cố gắng có cô con gái để điệu cùng nhỉ".

Nhan sắc trẻ trung của Lệ Quyên ở tuổi 39 khiến bao người trầm trồ - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của "Nữ hoàng phòng trà" nhận được sự chú ý của mọi người. Lệ Quyên nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng mạng.

Cô được mọi người ủng hộ sinh thêm con - Ảnh: FB

Mọi người khuyến khích: "Triển luôn chị yêu ơi", "Có con gái đi", "Bác ơi làm cô công chúa đi, chắc chắn sẽ rất xinh đó bác", "Triển luôn em gái ơi! Có cô con gái thủ thỉ làm điệu với mẹ thì còn gì bằng", "Làm luôn hai cô cho điệu một thể nào"...

Là người bạn lâu năm, Hoa hậu Hà Kiều Anh tiếp thêm động lực và khuyên Lệ Quyên cưới con dâu cho có người điệu cùng. Trước tình cảm của mọi người, nữ ca sĩ 8x bày tỏ: "Tinh thần động viên của cả nhà cao quá, Quyên cũng thèm công chúa lắm".

Lệ Quyên bên quý tử đầu lòng Kỳ Anh - Ảnh: FB

Ngoài sự nghiệp thành công, Lệ Quyên còn khéo vun vén cho mình mái ấm gia đình viên mãn. Sau 9 năm "về chung nhà" với doanh nhân Đức Huy, cả hai sống hạnh phúc bên con trai Kỳ Anh vừa tròn 9 tuổi. Cô được chồng hết lòng yêu thương và ủng hộ phát triển niềm đam mê ca hát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-lap-lung-chuyen-sinh-con-thu-hai-sau-gan-10-nam-ngung-de-359997.html