Lệ Quyên diện đồ gợi cảm khoe eo 'con kiến' ở tuổi U40, nhưng bộ phận này mới gây mê mẩn

Ca sĩ Lệ Quyên được khen khi đăng tải loạt ảnh với trang phục ngắn gợi cảm. Tuy gần 3 tuần không tập luyện nhưng "Nữ hoàng phòng trà" vẫn sở hữu vòng eo thon gọn.

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Diện quần ngắn cùng áo croptop, giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" khoe trọn ưu điểm hình thể. Vòng eo thon gọn của Lệ Quyên ở tuổi U40 khiến công chúng xuýt xoa, trầm trồ.

Cô chia sẻ: "Gần 3 tuần không tập gì hết rồi... Phải giữ gìn và check body thường xuyên, cứ ôm sát mà mặc đến khi tập lại được. Đẹp là nghĩa vụ với bản thân và khán giả đó mà. Vẫn chụp sao up thế, chảnh nhưng thật".

Vòng eo thon gọn và nhan sắc xinh đẹp của Lệ Quyên sau 1 lần sinh nở - Ảnh: FB

Cũng trong loạt ảnh vừa đăng tải, Lệ Quyên được khen ngợi hết lời bởi đôi chân dài miên man, trắng ngần. Dù là góc chụp chính diện hay nghiêng, đôi chân dài nuột nà như người mẫu của bà mẹ một con đều thu hút mọi ánh nhìn.

Đôi chân dài, nuột của Lệ Quyên khiến mọi người trầm trồ - Ảnh: FB

Loạt ảnh khoe body gợi cảm của nữ ca sĩ sinh năm 1981 nhận về gần 2 ngàn lượt like cùng vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều dành cho Lệ Quyên những lời khen "có cánh". Hoa hậu Hà Kiều Anh trầm trồ: "Body chuẩn quá rồi không cần tập nữa đâu". Ngay lập tức, Lệ Quyên vào đáp lời bạn thân: "Ôi không ạ, tập cho khỏe nữa nàng ơi, không đẹp mãi được, ức chế lắm đây".

"Body vạn người mê em ơi", "Quá đẹp rồi em gái ạ!", "Chị của em như 18", "Chị đẹp quá! Em mê giọng hát chị từ bé đến giờ"... vô số lời khen "có cánh" của người hâm mộ.

Lệ Quyên: "Tất cả mọi người đều mong sự kỳ diệu đến với anh Phú Quang" "Quyên từng tập cùng nhạc sĩ Phú Quang trong chương trình "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" và anh Phú Quang nói rằng: Ô cô bé này hóa ra hát nhạc của anh cũng hợp đấy", Lệ Quyên nói.

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