'Cạch mặt' đã lâu, không ngờ Lệ Quyên vẫn làm điều này cho con trai Hà Hồ trong ngày sinh nhật

Hậu trường 21/06/2020 10:54

Động thái bất ngờ của ca sĩ Lệ Quyên nhân dịp sinh nhật con trai Hồ Ngọc Hà là tín hiệu đáng mừng về mối quan hệ của hai "nữ hoàng" dù đã không nhìn mặt nhau nhiều năm.

Trong số các nhóc tỳ con sao Việt, con trai Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Ngày 20/6 vừa qua, bé Subeo tròn 10 tuổi. "Hoàng tử bé" nhà Cường Đô la nhận được rất nhiều lời chúc từ bố mẹ và những người thân yêu.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà viết lời chúc ý nghĩa gửi đến con trai. Đặc biệt, "Đại gia phố núi" và bà xã Đàm Thu Trang còn đăng ảnh tổ chức tiệc ấm áp mừng Subeo tròn 10 tuổi. Dưới bài đăng, đông đảo dân mạng gửi lời chúc tốt đẹp đến cậu bé.

ca si le quyen chuc mung sinh nhat con trai ha ho
Cường Đô la tổ chức tiệc mừng con trai tròn 10 tuổi - Ảnh: FB
ca si le quyen chuc mung sinh nhat con trai ha ho 1
Lệ Quyên chúc mừng sinh nhật con trai Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FB

Đáng chú ý là bình luận của ca sĩ Lệ Quyên chúc mừng con trai Hà Hồ. Động thái của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi hai ca sĩ đình đám từng là những người bạn rất thân, nhưng nhiều năm qua, họ không có bất cứ liên hệ nào. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh lý do "nữ hoàng phòng trà" và "nữ hoàng giải trí" cạch mặt nhau. Thế nhưng đến hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa từng lên tiếng làm rõ.

ca si le quyen chuc mung sinh nhat con trai ha ho 4
Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là đôi bạn thân gắn bó như hình với bóng - Ảnh: FB

Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng ca sĩ Lệ Quyên khiến nhiều người hâm mộ tin rằng mối quan hệ của cả hai đã bớt căng thẳng. Không ít người hi vọng thời gian có thể giúp hai tên tuổi đình đám này "bình thường hóa" quan hệ trong những lần chạm mặt sau này.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện sau khi bị soi tăng cân, nhan sắc bà bầu liệu có kém xinh đi chút nào?

Hồ Ngọc Hà xuất hiện sau khi bị soi tăng cân, nhan sắc bà bầu liệu có kém xinh đi chút nào?

Dù bụng bầu ngày càng lớn nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn thường xuyên xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Hồ Ngọc Hà con trai Hồ Ngọc Hà

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026