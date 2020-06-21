'Cạch mặt' đã lâu, không ngờ Lệ Quyên vẫn làm điều này cho con trai Hà Hồ trong ngày sinh nhật

Động thái bất ngờ của ca sĩ Lệ Quyên nhân dịp sinh nhật con trai Hồ Ngọc Hà là tín hiệu đáng mừng về mối quan hệ của hai "nữ hoàng" dù đã không nhìn mặt nhau nhiều năm.

Trong số các nhóc tỳ con sao Việt, con trai Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Ngày 20/6 vừa qua, bé Subeo tròn 10 tuổi. "Hoàng tử bé" nhà Cường Đô la nhận được rất nhiều lời chúc từ bố mẹ và những người thân yêu.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà viết lời chúc ý nghĩa gửi đến con trai. Đặc biệt, "Đại gia phố núi" và bà xã Đàm Thu Trang còn đăng ảnh tổ chức tiệc ấm áp mừng Subeo tròn 10 tuổi. Dưới bài đăng, đông đảo dân mạng gửi lời chúc tốt đẹp đến cậu bé.

Cường Đô la tổ chức tiệc mừng con trai tròn 10 tuổi - Ảnh: FB

Lệ Quyên chúc mừng sinh nhật con trai Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FB

Đáng chú ý là bình luận của ca sĩ Lệ Quyên chúc mừng con trai Hà Hồ. Động thái của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi hai ca sĩ đình đám từng là những người bạn rất thân, nhưng nhiều năm qua, họ không có bất cứ liên hệ nào. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh lý do "nữ hoàng phòng trà" và "nữ hoàng giải trí" cạch mặt nhau. Thế nhưng đến hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa từng lên tiếng làm rõ.

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là đôi bạn thân gắn bó như hình với bóng - Ảnh: FB

Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng ca sĩ Lệ Quyên khiến nhiều người hâm mộ tin rằng mối quan hệ của cả hai đã bớt căng thẳng. Không ít người hi vọng thời gian có thể giúp hai tên tuổi đình đám này "bình thường hóa" quan hệ trong những lần chạm mặt sau này.

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