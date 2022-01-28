Lệ Quyên để lại "vết tích" của tình trẻ kém 12 tuổi trong ảnh, không quên khoe khéo cánh tay và cơ đùi rắn rỏi

Mặc kệ những nghi vấn "tình hững hờ", Lệ Quyên vẫn chứng minh được tình yêu mặn nồng với tình trẻ kém 12 tuổi - Lâm Bảo Châu.

Thời gian gần đây, chuyện tình của Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu trở thành tâm điểm của sự chú ý khi anh chàng liên tục bị soi có hành động hời hợt khi đi chơi chung với Lệ Quyên. Trong nhiều khoảnh khắc, có vẻ như tình trẻ của Lệ Quyên chẳng mấy mặn mà, thiết tha với bạn gái. Nhiều người cho rằng, cặp đôi chỉ đang diễn cảnh tình cảm trước khán giả. Bất chấp những tin đồn bủa vây cặp đôi "chị em" giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn giữ vững tình cảm mặn nồng dành cho nhau. Trên MXH, cặp đôi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau khiến nhiều người phải "đỏ mặt".

Nếu chăm xem story cá nhân của Lệ Quyên có thể dễ dàng nhận thấy "chị đẹp" rất thường xuyên để lại "vết tích" của tình trẻ trong ảnh của mình. Mới đây, khi khoe ảnh mèo cưng giá nghìn đô kèm caption âu yếm: "Đúng đứa con nít", tình trẻ của Lệ Quyên chiếm hết sự chú ý với cánh tay và cơ đùi rắn rỏi khi nằm bên cạnh mèo cưng của nữ ca sĩ. Tưởng chừng Lệ Quyên đang khoe mèo cưng thế nhưng sự chú ý lại đổ dồn vào Lâm Bảo Châu bởi cánh tay mà chú mèo đang gối đầu cũng như phần đùi rắn rỏi lấp ló trong ảnh. Không cần đoán nhiều cũng biết tay này là của Lâm Bảo Châu. Bởi không gian gần gũi như thế này ngoài Lâm Bảo Châu thì không còn ai khác thời điểm này là người bên cạnh Lệ Quyên.

Trước đó, Lệ Quyên cũng nhiều lần khoe ảnh mèo "quý tộc" thế nhưng vẫn phải lấp ló đâu đó vết tích của tình trẻ bên cạnh. Có thể thấy, qua rất nhiều những đồn đoán, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn đang dành tình cảm mặn nồng bên nhau. Hiện tại, cặp đôi đang cùng nhau sống trong căn biệt thự hoành tráng và bề thế của Lệ Quyên.

Tình trẻ kém 12 tuổi liên tục bị soi phản ứng "không thiết tha" với Lệ Quyên, lúc nào cũng chăm chăm điện thoại mặc kệ chị đẹp Lâm Bảo Châu mới đây tiếp tục bị soi phản ứng khi ngồi cạnh Lệ Quyên, trước thái độ không mấy mặn mà, thiết tha của anh chàng, nhiều netizen tiếp tục đặt ra nghi vấn về mối tình "chị - em" của cặp đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-de-lai-vet-tich-cua-tinh-tre-kem-12-tuoi-trong-anh-khong-quen-khoe-kheo-canh-tay-va-co-dui-ran-roi-448219.html