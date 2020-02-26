Mới đây, trên một chương trình truyền hình, đạo diễn Lê Hoàng đã bất ngờ nhắc về quá khứ của MC Cát Tường khiến cô không khỏi ngượng ngùng.

Cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình với chủ đề “Chồng Tây hay chồng ta”, MC Cát Tường và Lê Hoàng đã có màn tranh luận khá gay gắt.

Cụ thể, Cát Tường nêu rõ quan điểm chỉ thích trai Việt: “Mình không thích Tây, gu mình không phải Tây”. Bên cạnh đó, việc không cùng tiếng nói và văn hóa là điều khiến nữ MC khó có thể rung động trước một chàng trai ngoại quốc. Cô còn cho rằng chồng Tây quá sòng phẳng trong chuyện tiền bạc nên dễ mất tình cảm.

Cát Tường nói về quan điểm chọn chồng của mình - Ảnh: Internet

Trái với suy nghĩ của Cát Tường, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng phụ nữ nên lấy chồng Tây vì đàn ông nước ngoài rất ga lăng, lịch sự, tinh tế.

Thậm chí, để bảo vệ quan điểm của mình, Lê Hoàng đã nhắc đến chuyện cá nhân của Cát Tường ngay trên sóng truyền hình: “Đây này, Cát Tường chia tay với chồng từ rất sớm, từ ngày chia tay nó không thèm nhìn đến. Nó không thăm, không nuôi, không gửi tiền. Đó chồng ta đó, anh rành lắm. Ngày xưa em đã từng nghèo đúng không? Ngày xưa em cực kỳ khổ, anh biết mà ngày xưa anh gặp em ở 5B em rất là nghèo, mà hỏi thằng chồng thì em nghiến răng tức bởi vì nó đã bỏ em thì chớ nó còn không bao giờ nhìn đến, nuôi con nữa. Đó, thằng chồng ta của em đó”.

Lê Hoàng nhắc về quá khứ của Cát Tường trên sóng truyền hình...

... khiến cô ngượng ngùng - Ảnh: Internet

Bất ngờ bị khui lại chuyện quá khứ, Cát Tường có phần ngượng ngùng. Tuy nhiên, nữ MC khẳng định dù từng bị phản bội nhưng cô vẫn thích lấy chồng ta hơn.

Hành động của Lê Hoàng đã nhận về không ít ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Nhiều khán giả cho rằng nam đạo diễn có phần kém duyên khi nhắc đến chuyện riêng của đồng nghiệp. Số khác lại cho rằng quan điểm của Lê Hoàng khá đúng đắn.

Cát Tường sở hữu đất trị giá 8 tỷ đồng Bạn bè, khán giả bất ngờ khi nữ MC của Bạn muốn hẹn hò đăng tải việc bán đất trị giá 8 tỷ đồng. Đa số bày tỏ sự trầm trồ vì độ giàu có của Cát Tường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-hoang-bat-ngo-dao-lai-qua-khu-bi-chong-cu-bo-roi-mot-minh-nuoi-con-cua-cat-tuong-ngay-tren-song-truyen-hinh-352036.html