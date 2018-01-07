Lần đầu chụp ảnh chung sau ồn ào tình cảm, Tim - Trương Quỳnh Anh tỏ thái độ gây choáng

Sau ồn ào tình cảm, Tim và Trương Quỳnh Anh lần đầu tiên đăng ảnh chụp chung với nhau lên trang cá nhân và tỏ thái độ "như chưa hề có cuộc chia ly".

Trên trang Facebook cá nhân, Trương Quỳnh Anh vừa chia sẻ hình ảnh cô và Tim cùng tham gia một sự kiện. Cả hai diện đồ đôi tối màu vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng với nhiều khách mời khác.

Sau ồn ào tình cảm, Trương Quỳnh Anh lần đầu tag tên Tim vào bài viết của mình - Ảnh: FBNV

Điều này khiến công chúng khá bất ngờ vì trước đó cặp đôi đã dính nghi án "đường ai nấy đi". Đặc biệt, sau scandal Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật với siêu mẫu Bình Minh, cả hai thường xuyên cập nhật các dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến khán giả cho rằng họ đã dọn ra ở riêng.

Cả hai diện đồ tối màu ngồi cạnh bạn bè, đồng nghiệp chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: FBNV

Cặp đôi tỏ ra khá bình thường, thậm chí cười rất tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó - Ảnh: FBNV

Fan vui mừng vì sau nhiều lần dính ồn ào hợp tan, Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn vui vẻ bên nhau - Ảnh: FBNV

Cặp đôi nhận được nhiều lời động viên và chúc phúc của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-chup-anh-chung-sau-on-ao-tinh-cam-tim-truong-quynh-anh-to-thai-do-gay-choang-265737.html