Lần đầu chụp ảnh chung sau ồn ào tình cảm, Tim - Trương Quỳnh Anh tỏ thái độ gây choáng

Sau ồn ào tình cảm, Tim và Trương Quỳnh Anh lần đầu tiên đăng ảnh chụp chung với nhau lên trang cá nhân và tỏ thái độ "như chưa hề có cuộc chia ly".
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Trên trang Facebook cá nhân, Trương Quỳnh Anh vừa chia sẻ hình ảnh cô và Tim cùng tham gia một sự kiện. Cả hai diện đồ đôi tối màu vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng với nhiều khách mời khác.
Điều này khiến công chúng khá bất ngờ vì trước đó cặp đôi đã dính nghi án "đường ai nấy đi". Đặc biệt, sau scandal Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật với siêu mẫu Bình Minh, cả hai thường xuyên cập nhật các dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến khán giả cho rằng họ đã dọn ra ở riêng.