'Lác mắt' với vóc dáng như siêu mẫu của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh, netizen ca ngợi hết lời: 'Công nhận hai con gái xinh như Hoa hậu'

Trong những năm gần đây cái tên MC Quyền Linh đã và đang in sâu trong tâm trí những người khán giả rằng đây là một trong những người nghệ sĩ chân chính bậc nhất Việt Nam. Nổi lên từ phong cách dẫn chương trình bình dị và đầy chất tình người, Quyền Linh không chỉ là một hình mẫu để mọi người nhìn vào để học hỏi trong sự nghiệp mà ngay cả cuộc sống bình thường anh cũng luôn khiến người khác phải cảm thấy ganh tị khi có một gia đình thực sự tuyệt vời.

Quyền Linh bên cạnh vợ và 2 cô con gái xinh đẹp - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất hẳn phải là hai cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ của nam MC. Nhan sắc của hai ái nữ nhà Quyền Linh chắc hẳn không còn xa lạ trong lòng công chúng, chỉ mới bước vào độ tuổi trăng tròn nhưng nhan sắc của 2 cô công chúa nhà nam MC đều không phải dạng thường khi sở hữu vóc dáng của siêu mẫu.