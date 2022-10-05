'Lác mắt' với vóc dáng như siêu mẫu của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh, netizen ca ngợi hết lời: 'Công nhận hai con gái xinh như Hoa hậu'

Hậu trường 05/10/2022 09:13

Nhan sắc cực phẩm của 2 ái nữ nhà Quyền Linh ngày một đỉnh cao khiến dân tình khen ngợi hết lời.

Trong những năm gần đây cái tên MC Quyền Linh đã và đang in sâu trong tâm trí những người khán giả rằng đây là một trong những người nghệ sĩ chân chính bậc nhất Việt Nam. Nổi lên từ phong cách dẫn chương trình bình dị và đầy chất tình người, Quyền Linh không chỉ là một hình mẫu để mọi người nhìn vào để học hỏi trong sự nghiệp mà ngay cả cuộc sống bình thường anh cũng luôn khiến người khác phải cảm thấy ganh tị khi có một gia đình thực sự tuyệt vời. 

'Lác mắt' với vóc dáng như siêu mẫu của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh, netizen ca ngợi hết lời: 'Công nhận hai con gái xinh như Hoa hậu' - Ảnh 1
Quyền Linh bên cạnh vợ và 2 cô con gái xinh đẹp - Ảnh: Internet 

Đáng chú ý nhất hẳn phải là hai cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ của nam MC. Nhan sắc của hai ái nữ nhà Quyền Linh chắc hẳn không còn xa lạ trong lòng công chúng, chỉ mới bước vào độ tuổi trăng tròn nhưng nhan sắc của 2 cô công chúa nhà nam MC đều không phải dạng thường khi sở hữu vóc dáng của siêu mẫu. 

'Lác mắt' với vóc dáng như siêu mẫu của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh, netizen ca ngợi hết lời: 'Công nhận hai con gái xinh như Hoa hậu' - Ảnh 2
Lọ Lem và Hạt Dẻ càng lớn càng xinh đẹp xuất sắc - Ảnh: Internet 

Vốn là một người bố yêu thương con nên không ít lần netizen được chứng kiến Quyền Linh khoe hình ảnh con gái trên trang cá nhân của mình và hầu như lần nào nhan sắc của 2 cô con gái cũng khiến cộng đồng mạng được một phen xao xuyến. Mới đây nhất trên tài khoản mạng xã hội Tiktok, MC Quyền Linh đã cho đăng tải khoảnh khắc chuyến đi du lịch biển của cả gia đình. Những ánh nhìn của netizen thêm một lần nữa hướng về 2 cô công chúa của nam MC, dù mới ở tuổi đôi mươi nhưng khi khoác lên mình bộ đồ bơi cả 2 trông thực sự xinh đẹp miễn chê. Một số bộ phận netizen còn cho rằng Lọ Lem và Hạt Dẻ đều xinh như Hoa Hậu.

'Lác mắt' với vóc dáng như siêu mẫu của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh, netizen ca ngợi hết lời: 'Công nhận hai con gái xinh như Hoa hậu' - Ảnh 3
Cả 2 đều sở hữu vóc dáng cực phẩm - Ảnh: Internet 

Trước đó, hai ái nữ nhà Quyền Linh từng "đốn tim" người hâm mộ khi được mẹ chia sẻ khoảnh khắc diện đồng phục đi khai giảng. Nhiều khán giả đã đặt biệt dành cho Lọ Lem và Hạt Dẻ là "nữ thần đồng phục". 

'Lác mắt' với vóc dáng như siêu mẫu của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh, netizen ca ngợi hết lời: 'Công nhận hai con gái xinh như Hoa hậu' - Ảnh 4
Quyền Linh dẫn hai con đi tới trường - Ảnh: Internet 

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, công chúa nhà Quyền Linh được nhận xét là ngoan ngoãn, nghe lời và có thành tích học tập đáng nể. Cùng với đó, hai ái nữ cũng sở hữu lượng fan khủng và được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành Hoa hậu trong tương lai.

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