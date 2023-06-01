Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam

Hậu trường 01/06/2023 10:45

Con trai của nữ diễn viên Kiều Trinh nối nghiệp mẹ từ năm 6 tuổi. Đến năm 13 tuổi, cậu bé gây ấn tượng với vai ''Cò'' trong Đất rừng phương Nam và có nhiều sự thay đổi lớn.

Kỳ Phong sinh năm 2010, cậu bé hiện 13 tuổi, là con thứ hai của nữ diễn viên Kiều Trinh. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Kỳ Phong đã có hơn 10 vai diễn trong các phim, bao gồm cả vai chính và vai phụ. 

Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 1
Kiều Trinh cùng hai con là Thanh Tú (con gái lớn) và Kỳ Phong (lúc này 4 tuổi)
Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 2
Kỳ Phong giờ đã 13 tuổi và có nụ cười ''tỏa nắng'' giống mẹ 

Vào năm 2017, Kiều Trinh tham gia bộ phim Tơ hồng vương vấn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh do đạo diễn Hồ Ngọc Sum thực hiện. Đồng thời, chi tiết khiến khán giả thích thú chính là lần đầu tiên nữ diễn viên đóng cùng con trai Kỳ Phong, lúc này cậu bé mới 6 tuổi. Trong phim Kỳ Phong vào vai cháu nội của nữ diễn viên, đây là vai diễn đầu tay của cậu bé. 

Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 3
Kỳ Phong lần đầu tiên đóng phim cùng mẹ năm 6 tuổi

Nhờ vào tài năng diễn xuất thiên bẩm nên cậu bé nhanh chóng nhận được sự chú ý từ các đạo điễn làm phim. Vì thế nên một thời gian sau, Kỳ Phong đã có vai chính trong phim Rồng rắn lên mây - Cậu bé thông minh. Gần đây, Kỳ Phong còn gây chú ý hơn khi tham gia vai diễn trong phim Đất rừng phương Nam được khởi chiếu trong thời gian tới.  

Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 4
Kỳ Phong đã có hơn 10 vai diễn chính và phụ dù chỉ mới 13 tuổi
Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 5
Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 6
Kỳ Phong (áo đen) đảm nhận vai Cò trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam 

Nữ diễn viên Kiều Trinh cũng cho biết, cô rất hạnh phúc khi biết tin Kỳ Phong trúng tuyển casting vai Cò và thành công vào được ''ngôi nhà lớn'' của Đất rừng phương Nam. Vai diễn của con trai đòi hỏi kỹ năng võ thuật, tuy nhiên Kỳ Phong như một ''tờ giấy trắng", trong khi các bạn khác đều có kinh nghiệm võ thuật 3 năm, 6 năm. Ban đâu Kiều Trinh có hơi lo lắng, nhưng Kỳ Phong học rất nhanh, chỉ cần nhìn thầy múa côn qua một lần là có thể làm theo, chỉ mới có hai ngày Kỳ Phong đã theo kịp các bạn.  

Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 7
Kỳ Phong trong ngày cúng khai máy của đoàn phim

Diễn viên Kiều Trinh cho biết trước đây, thấy con trai có tính khí hơi nóng nảy, nên cô không dám cho con học võ. Tuy nhiên, giờ đây cô hiểu rằng người học võ còn học sự trầm ổn, bình tĩnh nên sẽ cho con duy trì bộ môn này.

Không chỉ vậy, khi đóng Đất rừng phương Nam, Kỳ Phong còn phải làm quen với rắn thật và tập bắt rắn bằng tay không. Mẹ nam diễn viên cho biết, ban đầu con trai có hơi ngỡ ngàng, hốt hoảng nhưng sau đó bé quen dần, về sau rất "thân thiện" với rắn của đoàn phim. 

Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 8
Bé Kỳ Phong tự tin bắt rắn bằng tay không

Nữ diễn viên chia sẻ với khán giả rằng khi con trai tham gia cùng đoàn làm phim Đất rừng phương Nam, Kỳ Phong trở nên điềm đạm, tự giác và trưởng thành hơn rất nhiều. Con trai vẫn giữ được vẻ hồn nhiên đúng với số tuổi, tuy nhiên cậu bé đã hiểu chuyện và kỷ luật hơn rất nhiều nhờ vào những trải nghiệm. 

Kiều Trinh tiết lộ con trai Kỳ Phong có sự thay đổi lớn khi đóng vai 'Cò' trong Đất rừng phương Nam - Ảnh 9
Kiều Trinh có mặt ủng hộ con trai trong ngày khai máy của đoàn làm phim 
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Sau những thăng trầm, diễn viên Kiều Trinh đã có cuộc sống hạnh phúc, giản dị bên ba ruột và các con.

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