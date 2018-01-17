Không thể tin được, đây chính là nhân vật quyền lực đã âm thầm đưa H’Hen Niê tỏa sáng bấy lâu nay

Hậu trường 17/01/2018 11:41

Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê không phải tốn tiền cho phục trang vì được một người phụ nữ tốt bụng hỗ trợ. Sau khi đăng quang, tân Hoa hậu không ngớt lời cảm ơn nhân vật đặc biệt này.

H’Hen Niê sinh ra trong một gia đình nhà nông ở buôn làng người dân tộc Ê Đê. Có tuổi thơ vất vả, kinh tế gia đình khó khăn nên chân dài sinh năm 1992 phải tiết kiệm tiền rất lâu mới có thể đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam. Thậm chí, trước ngày đi thi cô còn vướng khoản nợ 2 triệu đồng, đến đôi dép sandal cũng phải đi mượn của bạn bè.

Không thể tin được, đây chính là nhân vật quyền lực đã âm thầm đưa H’Hen Niê tỏa sáng bấy lâu nay - Ảnh 1
H’Hen Niê được xem là Hoa hậu có xuất thân nghèo khó nhất trong lịch sử các Hoa hậu ở Việt Nam - Ảnh: Internet

Tuy vậy, trong suốt thời gian tham gia các vòng thi, H’Hen Niê đều rất tỏa sáng trong những bộ trang phục sang trọng, quyến rũ. Nhiều người nghĩ tân Hoa hậu đã phải "cắn răng" chi rất nhiều tiền cho phục trang nhưng thực chất, người đẹp Ê Đê may mắn được nhà thiết kế (NTK) Linh San hỗ trợ toàn bộ.

Thương cô gái vượt lên mọi hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ, NTK Linh San đã theo chân H’Hen Niê từ vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Từ đấm ngắn, váy dài hay váy dạ hội của người đẹp da màu đều do chính tay NTK Linh San chuẩn bị bằng tất cả tâm huyết.

Thậm chí, sau khi đã đoạt vương miện, chân dài sinh năm 1992 vẫn được người cô tốt bụng thiết kế riêng cho những bộ váy lộng lẫy để tham dự các sự kiện lớn.

Không thể tin được, đây chính là nhân vật quyền lực đã âm thầm đưa H’Hen Niê tỏa sáng bấy lâu nay - Ảnh 2
Người đẹp may mắn được NTK Linh San hỗ trợ toàn bộ trang phục trong suốt quá trình tham gia cuộc thi - Ảnh: Internet

 “Trong suốt quá trình từ vòng bán kết, tất cả các trang phục Hen mặc từ đầm ngắn đến dạ hội đều được cô Linh San tài trợ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ!” - H’Hen Niê lễ phép gửi lời cảm ơn đến NTK Linh San trên trang cá nhân.

Tuy gặp vô vàn khó khăn trên chặng đường đua giành vương miện nhưng tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam may mắn chiếm được tình cảm của nhiều bậc tiền bối. Nhờ trí thông minh, lém lỉnh và sự khôn khéo trong cách ứng xử, H’Hen Niê được nhiều người hỗ trợ hết mình và trở thành cô gái tỏa sáng nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Không thể tin được, đây chính là nhân vật quyền lực đã âm thầm đưa H’Hen Niê tỏa sáng bấy lâu nay - Ảnh 3
NTK Linh San rất yêu mến H’Hen Niê nên không ngại vất vả, thiết kế những bộ trang phục cầu kỳ để giúp người đẹp tỏa sáng nhất - Ảnh: Internet
Không thể tin được, đây chính là nhân vật quyền lực đã âm thầm đưa H’Hen Niê tỏa sáng bấy lâu nay - Ảnh 4
Sau đêm đăng quang, tân Hoa hậu tiếp tục được NTK Linh San hỗ trợ trang phục đi dự sự kiện hoặc trả lời phỏng vấn - Ảnh: Internet

Không thể tin được, đây chính là nhân vật quyền lực đã âm thầm đưa H’Hen Niê tỏa sáng bấy lâu nay - Ảnh 5

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Từ khóa:   tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H'Hen Niê nhà thiết kế Linh San

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