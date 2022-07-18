Không phải tân Hoa hậu, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo mới là người được thi Miss Earth 2022, nguyên nhân vì sao?

Theo ban tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, người đẹp Thu Thảo - Á hậu của Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 - đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2022.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 18/7, ban tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam họp báo công bố đăng cai Miss Earth 2023 và công bố đại diện Việt Nam thi Miss Earth 2022. Tại họp báo, bà Trương Ngọc Ánh - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam (tìm đại diện đi thi Miss Earth) - cho biết đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Earth 2022 tại Philippines là Á hậu 2 Thạch Thu Thảo.

Á hậu 2 Thạch Thu Thảo - Ảnh: Internet Giải thích về việc Thu Thảo đi thi Miss Earth 2022 chứ không phải Hoa hậu Nông Thúy Hằng, bà Trương Ngọc Ánh cho biết ngay từ đầu, ban tổ chức đã hé lộ rằng một trong 3 người đẹp của top 3 sẽ dự thi Miss Earth 2022, chứ không nhất thiết là hoa hậu. Người đẹp Thạch Thu Thảo lúc đăng quang - Ảnh: Internet "Thạch Thu Thảo đáp ứng được nhiều tiêu chí như bản sắc, tài năng, catwalk, tập luyện rất chăm chỉ. Cô ấy múa rất đẹp trong bộ đồ Khmer, bà phó chủ tịch Miss Earth rất thích. Nét đẹp bản sắc rất quan trọng trong cuộc thi và ra thế giới. Trong vài tháng tới, Thảo sẽ phải luyện tập rất căng thẳng các kỹ năng như trò chuyện, trả lời phỏng vấn" - bà Trương Ngọc Ánh nói.

Liên quan đến ngh vấn Hoa hậu Nông Thúy Hằng mất cơ hội thi vì nghi vấn "quảng cáo web nhạy cảm, cặp đại gia có vợ", theo báo Lao Động, bà Trương Ngọc Ánh phủ nhận. Bà cho biết hoa hậu sẽ dành thời gian còn lại trong năm nay để thực hiện các hoạt động cộng đồng mà ban tổ chức đã lên kế hoạch sẵn từ trước. Hoa hậu Nông Thúy Hằng - Ảnh: Internet Thạch Thu Thảo sinh năm 2001, cao 1,77 m, số đo ba vòng 74-61-88 cm. Cô là con út trong gia đình Khmer có truyền thống làm nông ở Trà Vinh. Từ nhỏ, Thu Thảo đã đi bộ nhiều cây số đến trường, từng muốn nghỉ học sau tốt nghiệp cấp ba để không phải là gánh nặng tài chính cho gia đình. Song được cha động viên, cô tiếp tục lên đại học. Thu Thảo hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Trước Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Thu Thảo từng giành ngôi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ, ghi danh thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021.

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