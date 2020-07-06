Không còn là cô nhóc bé xíu năm nào, con gái cố nghệ sĩ Trần Lập nay đã cao lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ

Minh Tú (Tun) – con gái út của cố nhạc sĩ Trần Lập hiện đang học lớp 9 và ngày càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp.

Cố nhạc sĩ Trần Lập và bà xã Mai Hoa có với nhau 2 người con, cậu con trai lớn tên Bình Minh và cô em gái là Minh Tú. Sau 4 năm Trần Lập qua đời, cuộc sống của vợ con cố nhạc sĩ đã dần ổn định. Cố nghệ sĩ Trần Lập và bà xã - Ảnh: Internet Chị Mai Hoa và hai con - Ảnh: Internet Vượt qua nỗi đau, chị Mai Hoa cố gắng mạnh mẽ để nuôi dạy các con trưởng thành. Hiện tại, Bình Minh và Minh Tú đều đã ra dáng thanh niên thực thụ và có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

Trên mạng xã hội, vợ cố nhạc sĩ Trần Lập thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên, giản dị bên các con. Cách đây ít giờ, Mai Hoa bất ngờ gây chú ý khi cập nhật hình ảnh hiện tại của con gái út lên trang Facebook cá nhân. Được biết, Minh Tú đang học lớp 9 và cao lớn hơn trước rất nhiều. Trong những bức ảnh chụp cùng mẹ, cô bé được nhận xét ngày càng phổng phao, ra dáng thiếu nữ xinh đẹp.

Bài đăng của vợ Trần Lập - Ảnh: FB Minh Tú nhỏ bé năm nào... ...nay đã cao lớn phổng phao - Ảnh: FB Nhiều người nhận xét hai mẹ con như hai chị em - Ảnh: FB Dưới bài đăng, không ít cư dân mạng để lại bình luận kêu gọi bà xã Trần Lập tuyển rể sớm: “Con gái càng lớn càng xinh”, “Mẹ Hoa chuẩn bị mở hội kén rể. Cháu gái xinh”, “Chị Tun cao bằng mẹ Hoa rồi, giờ chị em mình già đi là đúng rồi bác”, “Tú lớn và xinh quá”, “Con gái lớn xinh quá, bác suýt không nhận ra”… Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Tháng 3/2016, nhạc sĩ Trần Lập qua đời sau khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng. Anh ra đi ở tuổi 42 khi sự nghiệp đang dang dở khiến nhiều người hâm mộ tiếc thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-la-co-nhoc-be-xiu-nam-nao-con-gai-co-nghe-si-tran-lap-nay-da-cao-lon-phong-phao-ra-dang-thieu-nu-367028.html