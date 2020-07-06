Xuýt xoa trước vẻ đẹp lai của con trai Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ

Cách đây ít giờ, Kha Ly chia sẻ hình ảnh cùng ông xã Thanh Duy đến dự tiệc sinh nhật bé Nanda - con trai Nguyệt Ánh. Buổi tiệc được vợ chồng nữ diễn viên "Cổng mặt trời" tổ chức vào tối 5/7. Là người sống khép kín và không thích phô trương, Nguyệt Ánh chỉ làm tiệc đơn giản, ấm cúng và mời những người bạn thân đến dự.

Vợ chồng Kha Ly đến chúc mừng sinh nhật con trai Nguyệt Ánh. Ông xã người Ấn Độ cũng xuất hiện trong ảnh - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi ông xã Nguyệt Ánh lộ diện cùng vợ con - Ảnh: FB

Diễn viên Kha Ly dành lời khen cho sự đáng yêu của bé Nanda: "Sinh nhật Nanda 2 tuổi, chúc con khoẻ mạnh, mau ăn chóng lớn và ngoan ngoãn nha. Cục vàng của Ánh đẹp trai quá xá luôn”.