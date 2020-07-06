Xuýt xoa trước vẻ đẹp lai của con trai Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ

Mừng sinh nhật con trai tròn 2 tuổi, diễn viên Nguyệt Ánh tổ chức tiệc mừng đơn giản, ấm áp và mời bạn bè thân thiết đến chung vui.
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Cách đây ít giờ, Kha Ly chia sẻ hình ảnh cùng ông xã Thanh Duy đến dự tiệc sinh nhật bé Nanda - con trai Nguyệt Ánh. Buổi tiệc được vợ chồng nữ diễn viên "Cổng mặt trời" tổ chức vào tối 5/7. Là người sống khép kín và không thích phô trương, Nguyệt Ánh chỉ làm tiệc đơn giản, ấm cúng và mời những người bạn thân đến dự.
Diễn viên Kha Ly dành lời khen cho sự đáng yêu của bé Nanda: "Sinh nhật Nanda 2 tuổi, chúc con khoẻ mạnh, mau ăn chóng lớn và ngoan ngoãn nha. Cục vàng của Ánh đẹp trai quá xá luôn”.
Trong hình ảnh được đăng tải, con trai Nguyệt Ánh được bố mẹ chuẩn bị trang phục truyền thống của quê nội. Cậu bé cười tươi khi mừng tuổi mới bên cạnh người thân.
Trước đó, nữ diễn viên "Cổng mặt trời" đã tung bộ ảnh mới mừng sinh nhật con trai. Cô xúc động: "Chỉ còn ít giờ nữa là Nanda yêu của gia đình tròn 2 tuổi. Cảm giác bình yên và hạnh phúc ngọt ngào khi Nanda yêu lớn lên từng ngày. Cậu bé giàu tình cảm và nhiều cảm xúc của mẹ. Mẹ yêu con".
Mang trong mình hai dòng máu Việt - Ấn, con trai Nguyệt Ánh khiến mọi người "tan chảy" vì quá khôi ngô. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng đường nét trên gương mặt bé Nanda vô cùng thanh tú, đặc biệt là làn da trắng giống mẹ.