Không còn che đậy, Hồ Ngọc Hà thoải mái đăng ảnh chính diện, tiết lộ điều thay đổi khi mang thai

Hậu trường 16/07/2020 10:23

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý không nhỏ từ cư dân mạng với hơn 40 nghìn lượt thích.

Sau khi có “tin vui”, nhất cử nhất động của cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” bất ngờ chia sẻ hình ảnh diện váy bầu đến người hâm mộ. Qua hình ảnh đăng tải, Hồ Ngọc Hà mặc váy rộng, đi dép lê và thoải mái tạo dáng trước ống kính. Đặc biệt, nữ ca sĩ không còn dùng tay hay bất kỳ vật dụng nào che đi vòng 2 mà vô cùng tự tin để lộ thân hình ở góc chụp chính diện.

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Hồ Ngọc Hà rạng rỡ, xinh đẹp trong thai kỳ - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, Hà Hồ cũng tâm sự về những thay đổi tâm lý của mình trong khoảng thời gian gần đây: “Lâu rồi chẳng biết đăng gì, cũng chẳng biết nói gì. Ảnh gì cũng thấy chẳng vừa ý để đăng, viết rồi cũng chẳng vừa ý để post. Là kiểu bị khó tính dở hơi phải không nhỉ?”.

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Nhiều người cho rằng, trong quá trình mang thai, việc mẹ bầu thay đổi tính khí là chuyện bình thường – Ảnh: IG

Tuy đã bước vào những tháng giữa thai kỳ nhưng Hà Hồ không tăng cân quá nhiều và vóc dáng vẫn khá thon gọn.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng cảm thán trước nhan sắc của mẹ bầu Hà Hồ: Chỉ muốn biết bí quyết là sao có bầu mà chị không bị tàn tạ, nở nang gì vậy ạ? Thần thái, dáng vóc, da dẻ chị có khi còn trẻ đẹp hơn lúc chưa bầu”, “Cũng phải có tí thay đổi chứ người đẹp ơi”, “Chị Hà xinh quá”, “Bà bầu thần thái”, “Vẫn xinh xẻo như mọi khi chị đẹp”…

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà mang thai Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Hà Hồ

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