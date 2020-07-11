Khoe ảnh du lịch cùng gia đình, Đông Nhi nhận ‘cơn mưa’ lời khen nhan sắc dù bụng bầu vượt mặt

Hậu trường 11/07/2020 16:18

Đã bước vào những tháng giữa thai kỳ nhưng nhan sắc của nữ ca sĩ Đông Nhi vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn rạng rỡ hơn.

Từ sau khi công khai việc mang thai con đầu lòng, Đông Nhi trở thành một trong những bà bầu được quan tâm nhất nhì Vbiz.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh về quá trình mang thai đến người hâm mộ. Đặc biệt, nhan sắc của mẹ bầu Đông Nhi luôn nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

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Đông Nhi được ông xã và bạn bè chăm sóc từng li từng tí trong suốt thai kỳ - Ảnh: FB

Mới đây nhất, giọng ca “Ngọt ngào” tiếp tục khiến người hâm mộ bấn loạn khi khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp rạng rỡ trong chuyến du lịch vịnh Lan Hạ cùng gia đình.

Đi kèm với những hình ảnh đăng tải, Đông Nhi cho biết bản thân muốn tranh thủ ghi lại những giây phút vui vẻ bên gia đình trước khi lâm bồn: “Bầu bí mà đam mê quá nên vẫn phải đi, phải bay thật đông vui mới chịu. Tranh thủ những tuần thai kỳ không được phép bay đó bay đây nữa, cả gia đình lên tour đi Lan Hạ liền và luôn”.

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB
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Nhan sắc xinh đẹp của mẹ bầu Đông Nhi - Ảnh: FB

Ở tháng thứ 5 thai kỳ, bà xã Ông Cao Thắng vẫn giữ được phong độ nhan sắc đỉnh cao với gương mặt thanh thoát, tay chân thon gọn, không thay đổi quá nhiều. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Đông Nhi ngày càng đẹp mặn mà, quyến rũ hơn từ khi mang thai.

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Vợ chồng Ông Cao Thắng và gia đình cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ - Ảnh: FB
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Đông Nhi và mẹ ruột - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Đông Nhi: “Bầu dễ thương quá”, “Bầu bí mà sao cứ sang đẹp thế này”, “Vẫn đẹp rạng ngời nhé mẹ bầu ơi”, “Trời ơi, bả đẹp phải biết”, “Chị không tăng cân mấy nên vẫn nhon lắm nhé”, “Ngày càng đẹp”…

Đông Nhi viết tâm thư sau chuyến đi sang chảnh với hội bạn, bất ngờ nói về chuyện rạn nứt: “Có giận, cãi nhau, rồi cũng thương nhau”

Đông Nhi viết tâm thư sau chuyến đi sang chảnh với hội bạn, bất ngờ nói về chuyện rạn nứt: “Có giận, cãi nhau, rồi cũng thương nhau”

“3 ngày vừa qua với Gia đình Văn hoá phiên bản 2020 cũng đáng yêu và đáng nhớ lắm”, Đông Nhi bày tỏ.

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