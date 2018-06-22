Khánh Thi 'trốn viện' để làm điều này khiến Phan Hiển vỡ òa vì hạnh phúc

Phan Hiển hạnh phúc không nói nên lời khi bà xã Khánh Thi bất ngờ tổ chức sinh nhật lãng mạn cho anh.
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Khánh Thi – Phan Hiển từng hứng chịu không ít thị phi của dư luận về chuyện tình “cô trò” lệch tuổi. Nhưng hiện tại, tình yêu của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ bạn bè và người hâm mộ.
Vượt qua qua bao sóng gió, gia đình kiện tướng dancesport ngày một hạnh phúc, trọn vẹn khi sinh vừa đủ nếp, đủ tẻ. Trên mạng xã hội, đôi vợ chồng tài năng này cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh mới nhất về cuộc sống của mình với công chúng. Cả hai không ngần ngại dành cho nhau nhiều lời "có cánh" khiến nhiều người "phát hờn".
Mới đây nhất, Khánh Thi khiến fan thích thú khi đăng tải clip mừng sinh nhật lãng mạn cho ông xã. Theo chia sẻ, dù mới xuất viện sau khi sinh con gái thứ 2, Khánh Thi vẫn không quên tạo niềm vui bất ngờ cho Phan Hiển. Ngoài việc trang hoàng nhà cửa bên ánh nến lung linh và bóng bay, bà mẹ hai con còn chuẩn bị quà khiến chồng vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.