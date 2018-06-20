Khánh Thi thú nhận 'đẻ thuê' vì con gái quá giống bố Phan Hiển

Nữ kiện tướng dancesport khiến công chúng thích thú khi chia sẻ mình chỉ “đẻ thuê” vì con gái mới sinh quá giống bố.
- Lộ nhan sắc thật của Khánh Thi sau gần 1 tuần sinh con, Phan Hiển cũng không nói nên lời
- Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này
Khánh Thi đã hạ sinh con gái thứ 2 cách đây ít ngày. Dù sinh non trước ngày dự kiến đến 6 tuần nhưng bà xã Phan Hiển đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe và nhan sắc rạng ngời sau sinh.
Trên trang cá nhân, Phan Hiển cũng liên tục cập nhật hình hình ảnh xinh đẹp cùng tinh thần thoải mái của vợ khi được các bác sĩ chăm sóc tận tình. Riêng con gái, dù sinh non và chỉ nặng 2,2kg nhưng cô bé hiện đang rất khỏe mạnh.
Hiện tại, công chúng đang rất tò mò về diện mạo của em bé mới chào đời, song bà mẹ hai con hẹn 1 tháng sau. Tuy nhiên, khi một người bạn hỏi: “Công chúa giống ba Hiển hay giống mẹ Thi vậy? Hóng cô công chúa này quá”, Khánh Thi chia sẻ một cách hài hước: “nhà em đẻ thuê ạ. Lần này nó còn nét hơn sony ạ”.
Trước đó, Khánh Thi cũng không ít lần nói vui với công chúng rằng mình chỉ là người “đẻ thuê” khi con trai đầu lòng giống Phan Hiển như đúc. Cậu bé đã gần 3 tuổi, ngày càng lanh lợi và đáng yêu.
Trải qua nhiều thử thách, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển đang sở hữu hạnh phúc trọn vẹn khi gia đình đủ nếp, đủ tẻ.