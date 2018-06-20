Khánh Thi thú nhận 'đẻ thuê' vì con gái quá giống bố Phan Hiển

Hậu trường 20/06/2018 14:25

Nữ kiện tướng dancesport khiến công chúng thích thú khi chia sẻ mình chỉ “đẻ thuê” vì con gái mới sinh quá giống bố.

Khánh Thi đã hạ sinh con gái thứ 2 cách đây ít ngày. Dù sinh non trước ngày dự kiến đến 6 tuần nhưng bà xã Phan Hiển đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe và nhan sắc rạng ngời sau sinh.

Trên trang cá nhân, Phan Hiển cũng liên tục cập nhật hình hình ảnh xinh đẹp cùng tinh thần thoải mái của vợ khi được các bác sĩ chăm sóc tận tình. Riêng con gái, dù sinh non và chỉ nặng 2,2kg nhưng cô bé hiện đang rất khỏe mạnh.

Khánh Thi thú nhận 'đẻ thuê' vì con gái quá giống bố Phan Hiển - Ảnh 1
Khánh Thi khoe nhan sắc tươi tắn bên ông xã vài ngày sau sinh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, công chúng đang rất tò mò về diện mạo của em bé mới chào đời, song bà mẹ hai con hẹn 1 tháng sau. Tuy nhiên, khi một người bạn hỏi: “Công chúa giống ba Hiển hay giống mẹ Thi vậy? Hóng cô công chúa này quá”, Khánh Thi chia sẻ một cách hài hước: “nhà em đẻ thuê ạ. Lần này nó còn nét hơn sony ạ”.

Khánh Thi thú nhận 'đẻ thuê' vì con gái quá giống bố Phan Hiển - Ảnh 2
Khánh Thi khiến dân mạng thích thú khi tiết lộ con gái giống bố - Ảnh: FBNV
Khánh Thi thú nhận 'đẻ thuê' vì con gái quá giống bố Phan Hiển - Ảnh 3
Bà mẹ hai con hẹn sẽ chia sẻ mặt con gái khi bé đầy 1 tháng tuổi - Ảnh: FBNV

Trước đó, Khánh Thi cũng không ít lần nói vui với công chúng rằng mình chỉ là người “đẻ thuê” khi con trai đầu lòng giống Phan Hiển như đúc. Cậu bé đã gần 3 tuổi, ngày càng lanh lợi và đáng yêu.

Trải qua nhiều thử thách, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển đang sở hữu hạnh phúc trọn vẹn khi gia đình đủ nếp, đủ tẻ.

Khánh Thi thú nhận 'đẻ thuê' vì con gái quá giống bố Phan Hiển - Ảnh 4
Vẻ đáng yêu của con trai Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FBNV

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Thấy cha con Phan Hiển ôm nhau ngủ vật vờ trong bệnh viện, Khánh Thi đau lòng thốt lên điều này

Khánh Thi tự hứa với lòng sẽ luôn đặt gia đình ở vị trí số 1 sau khi chứng kiến khoảnh khắc Phan Hiển ôm Kubi ngủ vật vờ trên ghế của bệnh viện.

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