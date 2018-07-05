Khánh Thi tiết lộ thực đơn ở cữ sau sinh, dân tình phát hoảng khi vừa nhìn qua

Dù đang tất bật lo cho con gái, nhưng Khánh Thi không quên cập nhật hình ảnh và tình trạng mới nhất của mình với công chúng. Mới đây, bà xã Phan Hiển vừa đăng dòng trạng thái chia sẻ với chị em về thực đơn giàu dinh dưỡng của bản thân trong suốt thời gian qua.

Gần 1 tháng sau khi hạ sinh con gái thứ 2 bằng phương pháp đẻ mổ, sức khỏe của Khánh Thi đã ổn định. Tuy nhiên, nữ kiện tướng dancesport vẫn đang trong thời gian ở cữ và chuyên tâm chăm sóc con . Cô vẫn chưa trở lại với công việc.

Canh móng giò hầm đu đủ, bí đỏ.

Cháo móng giò bí đỏ.

Canh móng giò với rau ngót.

Trứng rán thịt bằm.

Tim hầm tam thất, ngải cứu.

Hình ảnh Khánh Thi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Phan Hiển mới đây - Ảnh: FBNV

Trái cây: Đu đủ chín, na, chuối.

Chè: Đậu xanh, đậu đen.

Nước: Sữa tươi, sữa bầu.

Thuốc : Canxi, dầu cá, vitamin c hàng ngày.

Công việc chính: Nằm yên, đi lại trong phòng, vắt sữa cho em bé... ngủ, rồi lại đi lại trong phòng, vắt sữa và ăn.

Tinh thần: Thần kinh rồi.

Body: Lên cân rồi vì tẩm bổ quá.

Đắn đo: Chả cái gì ra cái gì.

Lợi: Em bé được bú sữa mẹ chuẩn. Đủ dinh dưỡng và canxi”. Khánh Thi chia sẻ.

Nữ kiện tướng diện đầm rộng để che khuyết điểm cơ thể sau sinh mổ - Ảnh: FBNV

Với những món ăn giàu chất dinh dưỡng này, Khánh Thi cho biết cô đang lên cân rất nhiều. Nhưng bù lại, con gái được bú sữa đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng. Bên cạnh đó, bà mẹ hai con cũng nhận được nhiều sự đồng cảm của chị em khi tâm sự gần như bị “thần kinh” vì chỉ nằm yên, đi lại trong phòng, ngủ…

Chị em phát hoảng với thực đơn giàu chất dinh dưỡng của bà mẹ mới sinh - Ảnh: FBNV