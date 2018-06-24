Khánh Thi bật khóc trút hết nỗi lòng với Phan Hiển: ‘Buồn vui sướng khổ do mình quyết’

Quá cảm động trước sự chu đáo và ân cần của Phan Hiển, Khánh Thi đã quyết làm điều bất ngờ cho ông xã trong ngày sinh nhật. Cô còn viết tâm thư dài gửi đến chồng trong ngày đặc biệt.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi vừa đăng tải loạt hình ảnh vui vẻ trong sinh nhật Phan Hiển. Kèm theo đó, kiện tướng dancesport còn viết tâm thư dài đầy cảm xúc gửi đến chồng vì những gì anh đã làm cho vợ con. Khánh Thi viết: "Nói thật là chắc vì yêu chồng quá hoặc là vì ông đã chịu nhiều tính khí thất thường trong suốt quãng thời gian mang bầu và cả lúc sinh em bé. Có người còn rỉ tai nói: Thầy nhìn tội quá cô, gầy nhom, vừa cười tươi khi ai cũng hỏi thăm cô sinh em bé thế nào rồi chạy đôn chạy đáo lo cho toàn đội thi đấu. Rồi thầy cũng tự lo cho thầy thi luôn. Sao thầy không nghỉ để yên tâm chăm cô.

Khánh Thi bật khóc trong ngày sinh nhật ông xã Phan Hiển - Ảnh: FBNV Nghe xót chứ, nhưng có lẽ ông cũng giống tính mình, đã nhận lời thì làm đến cùng. Đúng là trong lần sinh nở này, mình gặp nhiều chuyện chưa may mắn, đúng là ông đâu cần phải thi để thêm một lần chiến thắng hay thua cuộc. Thi xong ông tất tả bỏ lại hết để vào chăm vợ con. Đến bệnh viện chăm vợ thăm con mà ông mệt quá ngủ ngon lành. Nhìn vậy sao không thương không xót. Giờ vợ ở cữ rồi, ông vẫn lo cho gia đình, vẫn lên trung tâm điều hành tập luyện và dạy nhảy. Vẫn nở nụ cười đúng là hồn nhiên chẳng toan tính. Mình học được ở ông ý một điều, ai nói gì, nghĩ gì mặc ai, buồn vui sướng khổ do mình quyết. Cứ cười và đừng nghĩ xấu hay làm tổn thương ai. Nên mình đã quyết định làm ông vui, lén tặng ông những gì mình nghĩ ông sẽ thích. Lén cùng phụ huynh và bạn bè, học viên bí mật làm tiệc nhẹ tại trung tâm. Mình gọi cho cả bạn bè hội xe của ông ý đến".

Phan Hiển hạnh phúc cùng con trai thổi nến - Ảnh: FBNV Dòng tâm trạng của Khánh Thi thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Bên cạnh rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật gửi đến Phan Hiển, không ít người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu lớn lao mà cặp đôi kiện tướng dancesport dành cho nhau. Tổ ấm hạnh phúc vẹn tròn của Khánh Thi và Phan Hiển làm nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Khánh Thi 'trốn viện' để làm điều này khiến Phan Hiển vỡ òa vì hạnh phúc Phan Hiển hạnh phúc không nói nên lời khi bà xã Khánh Thi bất ngờ tổ chức sinh nhật lãng mạn cho anh.

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