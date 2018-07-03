Clip con trai Khánh Thi ngoan ngoãn chờ mẹ vắt sữa cho em khiến CĐM 'phát cuồng'

Khánh Thi chia sẻ clip Kubi ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với máy quay trong khi mẹ vắt sữa cho bé Anna khiến cư dân mạng thích thú.
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Sau 3 tuần sinh mổ con gái nặng 2,2 kg, Khánh Thi đã khỏe hơn và có thể đi ra ngoài ăn tối cùng ông xã và bạn bè. "Nữ hoàng dancesport" nuôi con bằng sữa mẹ nên phải vắt sữa cách hai tiếng một lần để đủ cử cho bé Anna. Mới đây, bà mẹ hai con khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ clip con trai Kubi ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ vắt sữa. Cậu bé mới hơn 3 tuổi nhưng ra dáng anh hai, không hề nhõng nhẽo hay quậy phá khi Khánh Thi đang bận việc.
Thi thoảng, bé Kubi sốt ruột lại quay sang hỏi "Mẹ xong chưa?". Khánh Thi thích thú đùa rằng con trai đã hỏi mình câu này trên dưới trăm lần. Tuy nôn nóng được chơi cùng mẹ nhưng bé Kubi không hề tự tiện tắt máy hút mà kiên nhẫn chờ đợi. Những lúc buồn chán, cậu bé tiến đến gần màn hình và nói chuyện với fan của mẹ bằng những câu nói bi bô không rõ lời. Ngay sau đó, "Nữ hoàng dancesport" vội vàng phiên dịch thay con khiến nhiều cư dân mạng bật cười vì quá đáng yêu.
Clip con trai Khánh Thi ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ vắt sữa cho em