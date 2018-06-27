Đi thăm bà đẻ biếu phong bì 500 nghìn, Nguyệt 'thảo mai' có sốc khi bị Khánh Thi ‘tố’ keo kiệt?

Hậu trường 27/06/2018 11:06

Khánh Thi vừa khiến công chúng không thể nhịn cười khi chia sẻ câu chuyện vui được bạn thân Nguyệt “thảo mai” đến thăm sau sinh.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Khánh Thi gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về niềm vui khi được bạn thân đến thăm. Bà xã Phan Hiển hài hước “tố” Nguyệt “thảo mai” keo kiệt khi đại diện 30 thành viên trong lớp nhưng chỉ bỏ phong bì 500 nghìn khiến dân mạng bật cười.

Đi thăm bà đẻ biếu phong bì 500 nghìn, Nguyệt 'thảo mai' có sốc khi bị Khánh Thi ‘tố’ keo kiệt? - Ảnh 1
Khánh Thi vui mừng khi được bạn thân lâu năm đến nhà thăm - Ảnh: FBNV

Khánh Thi chia sẻ: “Lũ bạn chẳng thân đến thăm bà đẻ. U héo hết rồi còn bày đặt xì tin.

Một đứa vào Nam đóng phim. Một đứa làm du lịch bỗng thốt lên “phim Sống chung với mẹ chồng đã là cái gì, cuộc sống của tớ nó còn ghê hơn thế".

Ôi nghe xong hai đứa bạn tâm sự. Thấy thương chúng nó quá.

Ba đứa bảo nhau, giờ phải biết lo cho mình nghe chưa.

Thôi tôi chúc mấy bà luôn gặp may. Luôn cười nhiều nhé.

Cuối buổi thăm mình con Nguyệt "thảo mai” rút ví 500 nghìn bảo “đại diện K22/7 biếu bà".

Cả nhóm cười té xỉu với gần 30 đứa tốt nghiệp loại giỏi đi ra làm sếp người ta. Giờ cả hội nó gom góp được 500 nghìn biếu mình đấy.

Ôi cái lớp của tui nó keo kiệt dã man nhỉ”.

Đi thăm bà đẻ biếu phong bì 500 nghìn, Nguyệt 'thảo mai' có sốc khi bị Khánh Thi ‘tố’ keo kiệt? - Ảnh 2
Bà mẹ 2 con khoe nhan sắc rạng rỡ sau sinh - Ảnh: FBNV
Đi thăm bà đẻ biếu phong bì 500 nghìn, Nguyệt 'thảo mai' có sốc khi bị Khánh Thi ‘tố’ keo kiệt? - Ảnh 3
Trước lời 'tố' keo kiệt của Khánh Thi, một số dân mạng để lại bình luận chọc ghẹo - Ảnh: FBNV

2 tuần sau khi sinh con gái thứ hai, Khánh Thi đã dần lấy lại sức khỏe. Hiện tại, kiện tướng dancesport đang tập trung chăm sóc con gái và tịnh dưỡng để cơ thể nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, bà xã Phan Hiển cũng không quên cập nhật liên tục tình trạng của bản thân và em bé để người hâm mộ yên tâm.

Đi thăm bà đẻ biếu phong bì 500 nghìn, Nguyệt 'thảo mai' có sốc khi bị Khánh Thi ‘tố’ keo kiệt? - Ảnh 4
Khánh Thi được ông xã chăm sóc tận tâm tại bệnh viện - Ảnh: FBNV
Đi thăm bà đẻ biếu phong bì 500 nghìn, Nguyệt 'thảo mai' có sốc khi bị Khánh Thi ‘tố’ keo kiệt? - Ảnh 5
Mới đây, nữ kiện tướng bật khóc hạnh phúc khi làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho chồng - Ảnh: FBNV

Khánh Thi bật khóc trút hết nỗi lòng với Phan Hiển: ‘Buồn vui sướng khổ do mình quyết’

Khánh Thi bật khóc trút hết nỗi lòng với Phan Hiển: ‘Buồn vui sướng khổ do mình quyết’

Quá cảm động trước sự chu đáo và ân cần của Phan Hiển, Khánh Thi đã quyết làm điều bất ngờ cho ông xã trong ngày sinh nhật. Cô còn viết tâm thư dài gửi đến chồng trong ngày đặc biệt.

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