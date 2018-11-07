Khánh Thi rơi nước mắt thổ lộ lý do chọn học trò kém 12 tuổi làm chồng dù bị chỉ trích

Không phải vì đẹp trai hay giàu có mà chính sự chân thành, biết quan tâm của Phan Hiển đã khiến Khánh Thi xiêu lòng và chọn anh làm chồng.

Chuyện tình “cô trò” lệch tuổi Khánh Thi – Phan Hiển từng là đề tài bàn tán của dư luận trong một thời gian dài. Định kiến xã hội đã khiến cặp đôi không ít lần nản lòng muốn từ bỏ. Thế nhưng vì tình yêu, cả hai đã vượt qua mọi rào cản để xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên khi nhớ về chuyện quá khứ, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn không giấu được cảm xúc.

Tổ ấm hạnh phúc đủ nếp, đủ tẻ của Khánh Thi và Phan Hiển được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi khiến nhiều người cảm động khi nhắc về chuyện tình cảm với Phan Hiển. Nữ kiện tướng dancesport tiết lộ, ông xã là người duy nhất vứt bỏ tất cả để ở bên cạnh cô lúc khó khăn nhất và chính điều đó đã làm Khánh Thi cảm động.

“Thi quyết định chọn Hiển là vì cho đến bây giờ 15 năm rồi Hiển là người đàn ông duy nhất lúc Thi đứng một mình trong bóng tối hay Thi không có một đồng xu nào túi thậm chí Thi thua cuộc, chỉ có một mình Hiển sẵn sàng vứt bỏ tất cả, chạy ra đỡ Thi và luôn ở bên cạnh Thi", Khánh Thi viết.

Tâm sự của bà xã Phan Hiển nhận được rất nhiều lời chúc phúc, động viên của cư dân mạng.

Facebooker Hoa Tang nhắn Phan Hiển: “Thương gia đình này lắm, thương tình yêu của hai bạn hãy luôn là bờ vai vững chắc cho Khánh Thi - Phan Hiển nhé! Chúc hạnh phúc hai bạn luôn trọn vẹn”

“Hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn đong đầy thiệt nhiều trong ngôi nhà và những đứa trẻ của gia đình Khánh Thi và Phan Hiển!!!!”, một dân mạng gửi lời chúc phúc.

Hiện tại, cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng - Ảnh: FBNV

Khánh Thi kể về góc khuất hôn nhân với Phan Hiển, ám ảnh và đeo bám cô đến tận bây giờ Dù đang sống hạnh phúc bên ông xã kém tuổi và 2 con xinh xắn đáng yêu nhưng Khánh Thi vẫn còn ám ảnh bởi những định kiến xã hội về tình yêu "cô trò" lệch tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-thi-roi-nuoc-mat-tho-lo-ly-do-chon-hoc-tro-kem-12-tuoi-lam-chong-du-bi-chi-trich-303205.html