Sau Khánh Thi, Phan Hiển lên tiếng về tin đồn vợ mang thai lần 3, tiết lộ chuyện sinh thêm con

Không để người hâm mộ phải đoán già đoán non, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vừa lên tiếng phản bác tin đồn đang mang thai.

Mới đây, Khánh Thi bất ngờ chia sẻ ảnh được ông xã Phan Hiển chụp lén lúc đang ngon giấc bên con gái. Khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Tuy nhiên, một số người tinh mắt nhận ra điểm bất thường trong bức ảnh. Chiếc bụng lớn của bà mẹ hai con sau lớp quần áo rộng thùng thình khiến cô bị nghi đang mang thai lần thứ 3 sau gần 5 tháng sinh con.

Khánh Thi hạnh phúc khoe ảnh được ông xã chụp lén khi ngủ bên cạnh 'tiểu công chúa' mới sinh. Bé Anna được khen ngợi vì ngày càng xinh xắn, mũm mĩm - Ảnh: FBNV Diện quần áo rộng khi ở nhà, Khánh Thi vướng nghi án mang thai con thứ ba - Ảnh: FBNV Trước sự hoài nghi của công chúng, mới đây Phan Hiển đã chính thức lên tiếng. Ông bố trẻ phủ nhận chuyện bà xã đang mang thai. Anh giải thích vòng 2 lớn là do Khánh Thi chưa lấy lại vóc dáng sau khi sinh bé Anna Vương Diễm. Một phần vì sinh mổ nên bác sĩ không cho Khánh Thi hoạt động nhiều, do đó vóc dáng chưa thể thon gọn ngay được. Đặc biệt, Phan Hiển cũng tiết lộ rằng bác sĩ khuyên Khánh Thi không nên sinh thêm nhưng hai vợ chồng vẫn muốn có thêm con: “Có lẽ cũng đợi 1, 2 năm nữa, nếu mọi thứ tốt hơn thì cũng có thể sẽ sinh thêm", anh chia sẻ trên Helino.

Về phía Khánh Thi, cô cũng cho biết không có chuyện đang mang thai con thứ 3. Trước Phan Hiển, Khánh Thi cũng tiết lộ thích sinh thêm em cho Anna - Ảnh: FBNV Gia đình kiện tướng dancesport vừa có ngày lễ Halloween đáng nhớ bên nhau - Ảnh: FBNV

Sinh con chưa bao lâu, Khánh Thi bị nghi mang bầu lần 3 vì lộ bụng to Nhiều khán giả hoài nghi bà xã Phan Hiển đang mang thai con thứ ba khi lộ vòng 2 to bất thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khanh-thi-phan-hien-len-tieng-ve-tin-don-vo-mang-thai-lan-3-tiet-lo-chuyen-sinh-them-con-302491.html