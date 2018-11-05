Khánh Thi kể về góc khuất hôn nhân với Phan Hiển, ám ảnh và đeo bám cô đến tận bây giờ

Dù đang sống hạnh phúc bên ông xã kém tuổi và 2 con xinh xắn đáng yêu nhưng Khánh Thi vẫn còn ám ảnh bởi những định kiến xã hội về tình yêu "cô trò" lệch tuổi.

Chuyện tình của Khánh Thi – Phan Hiển từng làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Hiện tại, sau khi vượt qua hàng loạt sóng gió, cả hai đã có cái kết đẹp. Tổ ấm nhỏ của họ ngày càng ấm êm khi đủ nếp, đủ tẻ và kinh tế gia đình vững chắc. Dù vậy nhưng khi nhắc lại những biến cố đã qua, cặp đôi vẫn không thể kiềm được cảm xúc. Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển đã có nhiều chia sẻ thú vị về tình yêu của mình.

Cặp đôi từng vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của dư luận vì tình yêu 'cô trò' chênh nhau 12 tuổi - Ảnh: Internet Khánh Thi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn bị bạn bè và xã hội phản đối chuyện yêu học trò kém tuổi: “Bạn bè không ủng hộ và đàm tiếu của xã hội khiến chúng tôi bao lần phải xa cách. Nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua được tất cả để về bên nhau. Tôi chấp nhận phong ba bão tố chỉ đơn giản vì tình yêu và muốn đáp lại tình yêu của Phan Hiển. Thế nhưng, định kiến của xã hội về tình yêu cô trò vẫn là nỗi ám ảnh đeo bám tôi cho đến tận bây giờ". Khánh Thi bộc bạch trong một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet Những chia sẻ của Khánh Thi khiến khán giả không khỏi xúc động. Một số người khuyên nữ kiện tướng dancesport nên lãng quên những việc không vui của quá khứ để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc ở tương lai.

Ngoài ra, vợ chồng Phan Hiển cũng có nhiều tâm sự về việc chăm sóc con khi gia đình có ba là người Nam, mẹ là người Bắc. Trấn Thành xúc động nghe những chia sẻ thật lòng của Khánh Thi về hành trình yêu Phan Hiển - Ảnh: Internet Sau nhiều biến cố, Khánh Thi - Phan Hiển đã xây dựng cho mình tổ ấm hạnh phúc, ấm êm bên 2 con - Ảnh: FBNV

Sau Khánh Thi, Phan Hiển lên tiếng về tin đồn vợ mang thai lần 3, tiết lộ chuyện sinh thêm con Không để người hâm mộ phải đoán già đoán non, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vừa lên tiếng phản bác tin đồn đang mang thai.

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