‘Kép độc’ Thanh Phú qua đời sau thời gian điều trị bệnh, thọ 77 tuổi

Hậu trường 03/12/2023 14:40

Nghệ sĩ Thanh Phú, kép độc nổi tiếng một thời được biết đến là người dạy Kim Tử Long, Lê Giang, Bảo Ngọc, Thiên Kim…, đã qua đời lúc 2h ngày 3-12 vì tuổi già sức yếu.

 

Theo báo Người Lao Động đưa tin, Thanh Phú là nghệ sĩ cần mẫn, chăm chỉ làm nghệ thuật; hiền lành, luôn giúp đỡ đồng nghiệp tuy gương mặt "đằng đằng sát khí"

Gia đình nghệ sĩ Thanh Phú cho biết ông đã qua đời lúc 2 giờ ngày 3-12 sau thời gian điều trị bệnh già. Thọ 77 tuổi.

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Nghệ sĩ Thanh Phú qua đời ở tuổi 77. Ảnh: Người Lao Động. 

Cuộc đời của nghệ sĩ Thanh Phú

Nghệ sĩ Thanh Phú tên thật là Nguyễn Giêng Tuất, sinh năm 1946 tại Hóc Môn. Năm ông 11 tuổi đã yêu thích văn nghệ, đi theo nghệ sĩ Hùng Anh - con trai của nghệ sĩ Minh Chí, một tay trống ở ban Trường Xuân thời đó.

Tuổi nhỏ, ngoài thời gian học chữ, ông cứ lang thang theo các đoàn hát, diễn chung quanh thôn xóm ở gần nhà. Chính những tháng ngày này đã nhem nhóm trong lòng ông ý chí được theo nghề diễn viên.

Khoảng năm 14, 15 tuổi ông xin vào đoàn Đồng ấu Minh Tơ học nghề. Ông đã được thầy Minh Tơ dạy dỗ cùng các bạn đồng môn như nghệ sĩ Thanh Tòng, Trường Sơn, Xuân Yến, Thanh Loan, Bạch Lê, Bửu Truyện… Dù không phải là con nhà nòi nhưng được thầy giỏi đào tạo nên ông tiến bộ rất nhanh.

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Trong các dạng vai, nghệ sĩ Thanh Phú ghi dấu ấn ở những vai kép độc. Ảnh: Người Lao Động. 

Sau một thời gian ở Đồng ấu Minh Tơ, ông may mắn được về Kim Chung, tiếp tục được nghệ sĩ Minh Cảnh giỏi nghề chỉ dạy thêm. Trong quá trình đó, ông được thế vai nhiều nên rèn cho ông sự đa dạng. Ông đã diễn qua các vở Bà chúa ăn mày, Bình Lan Xuân, Xin một lần yêu nhau...

Trong các dạng vai, ông ghi dấu ấn ở những vai kép độc. Dù bị ghét với những vai phản diện nhưng ngoài đời Thanh Phú là một người hiền. Ông có cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn. Dù rời nghiệp diễn đã lâu nhưng thỉnh thoảng ông tham gia hoạt động từ thiện cùng nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy.

Người góp phần chỉ dạy Lê Giang, Kim Tử Long

Với lòng đam mê và kinh nghiệm nghề nghiệp, nghệ sĩ Thanh Phú từng lập ra đoàn Đồng ấu Kim Đồng. Ông đã từng góp phần chỉ dạy cho các nghệ sĩ như Kim Tử Long, Lê Giang, Bảo Ngọc, Thiên Kim...

‘Kép độc’ Thanh Phú qua đời sau thời gian điều trị bệnh, thọ 77 tuổi - Ảnh 3
Nghệ sĩ Thanh Phú trong hậu trường Nhà hát TP - chương trình Làn điệu phương nam. Ảnh Báo: Người Lao Động.

Đồng ấu Kim Đồng đã dàn dựng, trình diễn các trích đoạn cải lương như Thái hậu Dương Vân Nga, Trần Quốc Toản ra quân… Ông tận tình chỉ dạy và tạo điều kiện cho các học trò theo các đoàn hát để có thêm kinh nghiệm và trưởng thành.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, tang lễ nghệ sĩ Thanh Phú được tổ chức tại nhà riêng ở quận 8, TP.HCM.

Lễ động quan lúc 6h ngày 5-12, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM.

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