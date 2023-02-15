Jennifer Phạm khoe ảnh quý tử đón tuổi mới, càng lớn càng điển trai giống bố ruột Quang Dũng

Sau khi ly hôn, cuộc sống của bé Bảo Nam, con trai chung của Quang Dũng – Jennifer Phạm luôn được nhiều người hâm mộ quan tâm. Cậu bé được nhận xét là đã rất cao lớn và ngoại hình ngày càng giống bố.

Con trai chung của Quang Dũng – Jennifer Phạm luôn được nhiều người hâm mộ quan tâm - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật quý tử kèm lời chúc ngọt ngào. Người đẹp viết: "Happy birthday tình yêu của mẹ. My love - my Valentine". Có thể thấy, con trai Jennifer Phạm cao lớn trông thấy. Nhiều khán giả trêu đùa rằng giờ đây nhìn Bảo Nam và mẹ trông giống như "hai chị em" vậy. Bảo Nam đã cao vượt cả mẹ, ra dáng thanh niên cực điển trai.

Jennifer Phạm đăng tải hình ảnh quý tử vào ngày sinh nhật, càng lớn Bảo Nam càng giống bố Quang Dũng - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi bố mẹ ly hôn, Bảo Nam sống cùng mẹ và bà ngoại ở Mỹ. Khi Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Đức Hải, cậu bé tiếp tục sống ở Mỹ cùng bà ngoại một thời gian vì bà ngoại của Bảo Nam chăm sóc cháu rất chu đáo. Năm 2018, bé Bảo Nam đồng ý về Việt Nam sống cùng mẹ, bố dượng và các em. Cậu bé đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, được bố dượng coi như con đẻ và rất hòa thuận với các em.