Jennifer Phạm khoe ảnh quý tử đón tuổi mới, càng lớn càng điển trai giống bố ruột Quang Dũng

Hậu trường 15/02/2023 08:36

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm đăng tải hình ảnh quý tử mừng sinh nhật. Cậu bé được nhận xét là đã rất cao lớn và ngoại hình ngày càng giống bố.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của bé Bảo Nam, con trai chung của Quang Dũng – Jennifer Phạm luôn được nhiều người hâm mộ quan tâm. Cậu bé được nhận xét là đã rất cao lớn và ngoại hình ngày càng giống bố.

Jennifer Phạm khoe ảnh quý tử đón tuổi mới, càng lớn càng điển trai giống bố ruột Quang Dũng - Ảnh 1

Jennifer Phạm khoe ảnh quý tử đón tuổi mới, càng lớn càng điển trai giống bố ruột Quang Dũng - Ảnh 2
Con trai chung của Quang Dũng – Jennifer Phạm luôn được nhiều người hâm mộ quan tâm - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật quý tử kèm lời chúc ngọt ngào. Người đẹp viết: "Happy birthday tình yêu của mẹ. My love - my Valentine". Có thể thấy, con trai Jennifer Phạm cao lớn trông thấy. Nhiều khán giả trêu đùa rằng giờ đây nhìn Bảo Nam và mẹ trông giống như "hai chị em" vậy. Bảo Nam đã cao vượt cả mẹ, ra dáng thanh niên cực điển trai.

Jennifer Phạm khoe ảnh quý tử đón tuổi mới, càng lớn càng điển trai giống bố ruột Quang Dũng - Ảnh 3
Jennifer Phạm đăng tải hình ảnh quý tử vào ngày sinh nhật, càng lớn Bảo Nam càng giống bố Quang Dũng - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi bố mẹ ly hôn, Bảo Nam sống cùng mẹ và bà ngoại ở Mỹ. Khi Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Đức Hải, cậu bé tiếp tục sống ở Mỹ cùng bà ngoại một thời gian vì bà ngoại của Bảo Nam chăm sóc cháu rất chu đáo. Năm 2018, bé Bảo Nam đồng ý về Việt Nam sống cùng mẹ, bố dượng và các em. Cậu bé đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, được bố dượng coi như con đẻ và rất hòa thuận với các em.

Jennifer Phạm khoe ảnh quý tử đón tuổi mới, càng lớn càng điển trai giống bố ruột Quang Dũng - Ảnh 4Jennifer Phạm khoe ảnh quý tử đón tuổi mới, càng lớn càng điển trai giống bố ruột Quang Dũng - Ảnh 5

Jennifer Phạm khoe ảnh quý tử đón tuổi mới, càng lớn càng điển trai giống bố ruột Quang Dũng - Ảnh 6
Con trai Jennifer được bố dượng yêu thương như con ruột - Ảnh: Internet

Jennifer Phạm gia nhập làng giải trí từ lâu nhưng đến hiện tại tên tuổi của nàng Hậu luôn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Với Bảo Nam, doanh nhân Đức Hải coi cậu bé như con ruột. Ngoài ra, bố mẹ chồng Jennifer rất yêu mến cậu bé. Cuộc sống viên mãn hiện tại của Jennifer Phạm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Còn Quang Dũng cũng thừa nhận đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng anh chưa có ý định kết hôn một lần nữa.

Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ

Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ

Ở tuổi 15, con trai của Quang Dũng và vợ cũ Jennifer Phạm sở hữu chiều cao vượt bậc, khuôn mặt nam thần và thành tích học tập đáng nể.

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Từ khóa:   Hoa hậu Jennifer Phạm Quang Dũng con trai Jennifer Phạm

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