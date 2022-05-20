Mẹ ruột qua đời đột ngột, đạo diễn Quang Dũng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào tiễn đấng sinh thành: 'Má đã đoàn tụ với ba...'

Hậu trường 20/05/2022 14:25

Vợ cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng đồng thời là mẹ ruột của đạo diễn Quang Dũng đã qua đời sáng nay (20/5), thọ 86 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Quang Dũng báo tin buồn mẹ ruột là bà Lương Thị Phương qua đời, hưởng thọ 86 tuổi: "Đời người sinh ra là bắt đầu 1 hành trình cho những sự chia ly!... Má đã đoàn tụ với ba!".

Được biết, mẹ Quang Dũng trút hơi thở cuối cùng vào ngày 20/5. Tang lễ được cử hành vào ngày hôm nay. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh.

Mẹ ruột qua đời đột ngột, đạo diễn Quang Dũng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào tiễn đấng sinh thành: 'Má đã đoàn tụ với ba...' - Ảnh 1
Đạo diễn Quang Dũng đau buồn báo tin mẹ qua đời - Ảnh: FBNV

Ngay say dòng trạng thái của đạo diễn Tháng năm rực rỡ, nhiều sao Việt đã gửi lời chia buồn tới gia quyến. Lệ Quyên, Hồng Vân, Tuấn Hưng, Thanh Lam... động viên đạo diễn vượt qua nỗi đau, bởi sau khi cha (nhà văn Nguyễn Quang Sáng) qua đời thì mẹ chính là tình thương lớn nhất của anh. Những năm gần đây, mẹ Quang Dũng bị lẫn do tuổi già. 

Mẹ ruột qua đời đột ngột, đạo diễn Quang Dũng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào tiễn đấng sinh thành: 'Má đã đoàn tụ với ba...' - Ảnh 2
Mẹ ruột qua đời đột ngột, đạo diễn Quang Dũng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào tiễn đấng sinh thành: 'Má đã đoàn tụ với ba...' - Ảnh 3
Mẹ ruột qua đời đột ngột, đạo diễn Quang Dũng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào tiễn đấng sinh thành: 'Má đã đoàn tụ với ba...' - Ảnh 4
Nhiều sao Việt gửi lời chia buồn đến gia đình đạo diễn Quang Dũng - Ảnh: Chụp màn hình

Mẹ của đạo diễn Mỹ nhân kế là vợ của cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng - tác giả nổi tiếng với những tác phẩm như Chiếc lược ngà, Con gà trống… Bà ít hơn nhà văn Nguyễn Quang Sáng 5 tuổi và trước khi kết hôn với ông, bà từng qua một lần đò và có con riêng. Khi chưa bị lẫn trí, bà Lương Thị Phương luôn dành những lời yêu thương khi nhắc đến người chồng quá cố.

Mẹ ruột qua đời đột ngột, đạo diễn Quang Dũng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào tiễn đấng sinh thành: 'Má đã đoàn tụ với ba...' - Ảnh 5
Bà Lương Thị Phương bên chồng - cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ảnh: Internet

Bà Phương và nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng có mối tình đẹp nhưng lận đận. Trước khi bà lấy người chồng đầu tiên, bà đã từ chối lời ngỏ của nhà văn vì sợ nghệ sĩ đa tình. Sau khi chồng đầu qua đời, nhà văn lại hỏi cưới bà lần nữa. Bà và tác giả truyện Chiếc lược ngà sống gắn bó và có hai con. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nổi tiếng với nhiều bộ phim điện ảnh như: Nụ hôn thần chết, Dạ cổ hoài lang...

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