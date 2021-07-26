Nguyễn Quang Dũng là một trong những đạo diễn có tên tuổi trong làng điện ảnh Việt với hàng loạt bộ phim cháy phòng vé như: Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu,... Mới đây, một bài viết của nam đạo diễn trên trang cá nhân gây nhiều sự chú ý khi đưa ra ý tưởng trong tình hình dịch bệnh.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có bài viết gây tranh cãi trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Cụ thể, đạo diễn Quang Dũng đề xuất nhờ CSGT ship hàng cho người dân giữa đại dịch Covid-19 vì... rảnh. Nguyên văn bài đăng của đạo diễn Quang Dũng như sau: "Tui có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn CSGT cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã...". Không chỉ vậy, phía dưới phần bình luận, nam đạo diễn còn hào hứng mô tả thêm: "Tưởng tượng đang ngủ điện thoại reng 'mời đồng chí xuống nhận bánh mì'...".