Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải một dòng trạng thái mới trên trang cá nhân ngay lập tức gây nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ từ cư dân mạng.
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Nguyễn Quang Dũng là một trong những đạo diễn có tên tuổi trong làng điện ảnh Việt với hàng loạt bộ phim cháy phòng vé như: Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu,... Mới đây, một bài viết của nam đạo diễn trên trang cá nhân gây nhiều sự chú ý khi đưa ra ý tưởng trong tình hình dịch bệnh.
Cụ thể, đạo diễn Quang Dũng đề xuất nhờ CSGT ship hàng cho người dân giữa đại dịch Covid-19 vì... rảnh. Nguyên văn bài đăng của đạo diễn Quang Dũng như sau: "Tui có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn CSGT cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã...". Không chỉ vậy, phía dưới phần bình luận, nam đạo diễn còn hào hứng mô tả thêm: "Tưởng tượng đang ngủ điện thoại reng 'mời đồng chí xuống nhận bánh mì'...".
Bài viết sau khi được đăng tải đã gây ra làn sóng tranh cãi vô cùng lớn. Đa số ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng trong diễn biến căng thẳng của dịch bệnh thì đạo diễn Quang Dũng không nên có những phát ngôn mang tính tiêu cực vì các cơ quan chức năng hiện đang ra sức gồng mình cùng người dân chống dịch. Chưa kể, cuối bài viết, nam đạo diễn Tiệc trăng máu còn dùng dấu 3 chấm lấp lửng ý của mình gây ra sự khó hiểu.
Không chỉ vậy, nhiều sao Việt cũng có động thái hưởng ứng phát ngôn "sốc" này của đạo diễn. Những comment này nhanh chóng nhận icon phẫn nộ từ dân mạng.
Hiện tại, đạo diễn Quang Dũng đã xoá hoặc ẩn dòng trạng thái nói trên. Đồng thời, anh cũng chưa có động thái giải thích hay phản hồi gì thêm về phát ngôn "nhạy cảm" của mình sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả. Về phía rapper Tiến Đạt sau khi bình luận hưởng ứng dưới bài viết của Quang Dũng, anh còn lên hẳn một dòng trạng thái ủng hộ ý tưởng "táo bạo" của đàn anh và hút một lượng tương tác lớn.