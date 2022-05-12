Hậu hôn nhân 'rạn nứt' giữa Jennifer Phạm và Quang Dũng: Bất ngờ tiết lộ ảnh hiếm con trai chung của cặp đôi

Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 - Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Việt một thời sau phim giả tình thật. Cặp đôi có một cậu con trai chung tên là Bảo Nam.

Ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Mối tình ngọt ngào giữa chàng ca sĩ điển trai, lịch lãm và nàng hoa hậu xinh đẹp, dịu dàng nhận được nhiều lời tán dương của khán giả. Cả hai bắt đầu "bén duyên" sau khi cùng đóng chung bộ phim Những chiếc lá thời gian vào năm 2006. Từ nghi án "phim giả tình thật", họ quyết định đi đến hôn nhân vào năm 2007 và chào đón con trai đầu lòng tên là Bảo Nam vào tháng 2/2008. Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng thuở còn 'mặn nồng' - Ảnh: Internet Thời gian hạnh phúc, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện. Jenniefer Phạm thậm chí lên sân khấu biểu diễn cùng chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ trong vòng 3 năm khiến nhiều người tiếc nuối, thậm chí cũng khá ít ảnh chung của gia đình, hình ảnh về Bảo Nam lúc ấy lại càng được giấu kín hơn. Vì vậy, trên trang cá nhân mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã một bức hình hiếm hoi về nhóc tỳ nhà Jennifer và Quang Dũng lúc 1 tuổi khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì quá đáng yêu.

Nữ ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ Hồng Ngọc đưa con trai lớn của mình là bé Chấn Hưng 3 tuổi đến dự tiệc sinh nhật 1 tuổi của Bảo Nam. Hai bà mẹ đã bế 2 nhóc tỳ chụp ảnh chung. Trong bức ảnh ấy, nhóc tỳ Bảo Nam tuy không lộ hết gương mặt nhưng từ góc nghiêng đã cho thấy cặp má bánh bao, nước da trắng, sống mũi cao, đủ để thấy cậu sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Còn nàng Jennfer mới sinh con được 1 năm nhưng nhan sắc vẫn "bất biến theo thời gian". Hồng Ngọc đã bày tỏ sự ngỡ ngàng vì thời gian trôi nhanh, đã 13 năm trôi qua, giờ đây cả hai em bé trong khung hình đã là những chàng thanh niên điển trai, cao lớn và đều giống bố. Cô viết: "Lục được tấm hình anh Chấn Hưng và Bảo Nam lúc sinh nhật 1 tuổi của Bảo Nam. Giờ thì khác nhiều rồi".

Jennifer Phạm cũng đồng tình với suy nghĩ của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Dưới bài đăng, nàng hậu Jennifer Phạm cũng đồng tình với suy nghĩ của người bạn. Cô cho rằng thời gian trôi nhanh, mọi thứ đều thay đổi, đến hai em bé đáng yêu ngày nào giờ cũng đã vụt lớn thành hai chàng thanh niên, nhất là con trai Bảo Nam của cô, có sự thay đổi vượt bậc về vóc dáng. Jennifer Phạm và Quang Dũng vẫn luôn yêu thương và cùng nhau chăm sóc con trai - Ảnh: Internet Bảo Nam thường hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh: FBNV Sau khi giải tỏa áp lực tâm lý, có thể cùng trò chuyện, trao đổi mọi việc liên quan đến con trai, Quang Dũng và Jennifer Phạm xuất hiện cùng nhau trong nhiều chương trình và không ngại dành cho nhau những chỉ chỉ thân mật, vui vẻ. Chì vì luôn dành cho nhau sự tôn trọng, hòa thuận sau ly hôn, cặp đôi nhận được nhiều lời khen nhờ lối ứng xử văn minh đáng ngưỡng mộ.

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