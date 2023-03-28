Jennifer Phạm bất ngờ rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, 'lột xác' cá tính vẫn khiến vạn người mê

Hậu trường 28/03/2023 06:17

Mặc dù đã qua 4 lần sinh nở nhưng Jennifer Phạm vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ. Khán giả nói vui rằng dường như thời gian đã bỏ quên người đẹp, ngày càng đẹp bất chấp tuổi tác.

Đến nay đăng quang đã gần 2 thập kỉ, Jennifer Phạm được khán giả nhận xét duyên dáng, mặn mà hơn trước. Đặc biệt, mới đây nhất, trên trang cá nhân, Jennifer Phạm bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn khoe visual mới "vạn người mê".

Jennifer Phạm bất ngờ rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, 'lột xác' cá tính vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 1
Jennifer Phạm được khán giả nhận xét duyên dáng, mặn mà hơn trước - Ảnh: Internet

Khác với hình ảnh dịu dàng như mọi ngày, Jennifer có màn "lột xác" đầy cá tính khiến fan phát cuồng. Người đẹp sắc sảo trong chiếc đầm đen, điểm nhấn là những phụ kiện lấp lánh. Jennifer Phạm khéo léo khoe vai trần đầy quyến rũ với thần thái sang chảnh hết nấc.

Jennifer Phạm bất ngờ rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, 'lột xác' cá tính vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 2
Khác với hình ảnh dịu dàng như mọi ngày, Jennifer có màn "lột xác" đầy cá tính khiến fan phát cuồng - Ảnh: Internet

Mặc dù đã qua 4 lần sinh nở nhưng Jennifer Phạm vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ. Khán giả nói vui rằng dường như thời gian đã bỏ quên người đẹp, ngày càng đẹp bất chấp tuổi tác. Không ít lần Jennifer Phạm tiết lộ bí quyết làm đẹp. Cô thường xuyên chăm chút làn da, tập luyện giữ gìn vóc dáng, thay đổi lối trang điểm để ngày một đẹp lên. Phía dưới bài viết, khán giả dành nhiều lời khen có cánh cho Jennifer Phạm.

Jennifer Phạm bất ngờ rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, 'lột xác' cá tính vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 3
Mặc dù đã qua 4 lần sinh nở nhưng Jennifer Phạm vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ - Ảnh: Internet

Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những mỹ nhân đình đám làng giải trí Việt. Người đẹp đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Thời điểm đó, Jennifer Phạm nhận được nhiều lời khen ngợi khi sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú và vóc dáng cân đối cùng đôi chân dài thon nuột.

Jennifer Phạm bất ngờ rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, 'lột xác' cá tính vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 4
Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những mỹ nhân đình đám làng giải trí Việt. Người đẹp đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 - Ảnh: Internet

Hiện tại dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của cô vẫn được nhiều người quan tâm. Bên cạnh sự thành công trong công việc, cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã doanh nhân và 4 người con đã giúp Jennifer Phạm trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ.

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