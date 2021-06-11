IT bạc tỷ Nhâm Hoàng Khang bỏ 'sĩ diện', bất ngờ xin lỗi ca sĩ Phi Nhung nhưng... toàn 'tình tiết sâu cay'

Mở đầu tâm thư, Nhâm Hoàng Khang đã tự nhận lỗi trước và phê phán bản thân thật đáng trách. Ngoài ra, cậu IT còn không quên đề cập đến phát ngôn của nữ ca sĩ về số tiền cát xê mà Hồ Văn Cường sẽ được nhận lại toàn bộ khi em 18 tuổi. Cụ thể, anh chia sẻ: “Thì ra tại cô để quản lý giữ tiền hết, cô không nắm được nên cũng không cho Cường biết. Nhưng con biết nè cô. Cả công ty cô cũng đưa người ta cổ phần thì chuyện tiền bạc này đưa không lạ, con hiểu rồi.

Sau khi gây xôn xao dư luận suốt 2 ngày qua vì đứng ra “kêu cứu” giùm Hồ Văn Cường, đồng thời lên tiếng tố cáo nữ ca sĩ Phi Nhung chèn ép con nuôi thì mới đây, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã chính thức đăng tải dòng trạng trái dài với mục đích xin lỗi giọng ca “Bông điên điển”.

Con thấy cô không nên cho T. giữ tiền. Tại nó sống vô phúc lắm. Biết đâu ngày mai nó bị anh em Youtuber đánh, rồi lỡ lấy tiền đó trả bệnh viện hết, không có tiền bù vô thì mệt. Con chỉ là ví dụ thôi, nhưng nếu cô làm đến nơi đến chốn thì không có đứa tên Khang bắt bẻ được”.

Thì ra cô Phi Nhung do không biết cụ thể cát xê Cường được bao nhiêu nên không nói cho cậu ấy nghe dẫn tới việc không minh bạch. Theo con thấy sao cô không mở một tài khoản tên Cường rồi bạn ấy kiếm được bao nhiêu thì chuyển vào đó để Cường biết. Tại vì con thấy cô tính cũng chi li lắm.



Tâm thư của ‘cậu IT’ Nhâm Hoàng Khang khẳng định Phi Nhung là một người tốt - Ảnh: Facebook nhân vật

Chưa dừng lại ở đó, Nhâm Hoàng Khang còn cho rằng nữ ca sĩ nghĩ mẹ Cường thật “hiểu biết” khi để con trai ở bên cạnh mình. Thế nhưng, phía anh lại nhận định rằng cái mà bà mẹ này khôn nhất đó chính là muốn được ở bên cạnh con cho đến khi con trưởng thành.

“Người mẹ nào chẳng muốn cho con của mình những thứ quý giá nhất. Chắc trong tâm cô cũng định cho nhưng chưa để sẵn ra. Lần này coi như lỡ rồi, cô nói rõ rồi thì ai cũng hiểu. Thì ra cô nghĩ ba mẹ Cường ở dưới quê, không đứng tên nhà được nên cô sẽ đứng tên dùm cái này cũng đúng. Bởi lỡ mai mốt có tự nhiên bán nhà người ta mà không báo trước chắc cũng không sao.

Nếu có nhà mà không được đứng tên thì người chủ thực sự chắc sẽ có cảm giác là đi thuê. Mà cô là người nổi tiếng, chắc mấy suy nghĩ tiểu nhân này chỉ có con nghĩ ra, thôi con xin lỗi cô nhé. Thôi nói tóm lại cô thương mà không nói, làm Cường hiểu lầm nên tưởng là cô đối xử tệ với nó, khiến nó tưởng người trong nhà là “quỷ”.

Dòng tin nhắn cách đây mấy ngày được cho là của Hồ Văn Cường muốn thoát khỏi ‘động quỷ’ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong tâm thư được cho là dài gần 1000 chữ của mình, Nhâm Hoàng Khang cũng nhắc đến đoạn tin nhắn “cầu cứu” của Cường đang gây xôn xao dư luận một thời gian gần đây. Anh lý giải rằng: “Cường à, mẹ Nhung thương em lắm đó. Em đừng nghĩ vậy nữa nha, cũng đừng bao giờ có ý quyết liều với mẹ Nhung như em đã chat ngày 6/6/2021 nữa. Chắc em lo suy nghĩ về ba ở ngoài giờ này ăn cơm chưa, ba đang làm gì nên em đã quên mất ngày em chat. Những suy nghĩ này anh nói thẳng là sai, vì mẹ Nhung rất tốt với em. Giống như cô Nhung nói em giống như đứa trẻ được mượn để mẹ em sinh em ra, rồi sau đó đem cho mẹ Nhung nuôi vậy.

Anh đồng ý điểm này vì người ta nói công sanh không bằng công dưỡng. Chắc cô Nhung sẽ hơn một người mẹ ở quê vừa có công dưỡng vừa có công sanh. Thôi mọi chuyện cũng rõ rồi, chỉ là do em hiểu lầm thôi. Lần sau đừng suy nghĩ bậy bạ mà chụp hình có mấy sợi xích quanh cổ, như vậy người ta sẽ nói em bị xiềng xích đó. Ảnh hưởng mẹ Nhung không tốt đâu".

Cuối lời xin lỗi, Nhâm Hoàng Khang không quên nhắn nhủ đôi lời với Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Đặc biệt, “Thánh IT” còn không quên nhắn nhủ: “Những gì bữa giờ mình nói chuyện, anh có giữ lại hết và sẽ cung cấp một bản cho bên công an để xác minh ngày giờ chat cũng như ai nhờ ai nếu như mẹ Nhung em có phật ý và muốn làm cho rõ.

Không sao đâu, đó cũng là ý của anh, 3 mặt 1 lời nếu mẹ Nhung em cần trước khi phát ngôn trước cơ quan công an và báo chí. Anh rất tôn trọng mẹ Nhung nhé Cường. Hôm nay mẹ Nhung nói lưu loát quá, chỉ cắt clip đúng 1 lần.

Thôi tóm lại là em có lời hứa của mẹ rồi, em cố gắng sống sao cho đàn ông nhé. Mai mốt còn kể lại cho con cái nghe giống như anh hãnh diện kể cho con anh nghe vậy. Chỉ tiếc cho mẹ Nhung, về già chắc em nên quan tâm hỏi han mẹ vì anh không chắc ai cũng có hiếu như em.

Mình xin tóm tắt là mình sai, mình xin lỗi cô Phi Nhung và người hâm mộ của cô. Từ nay mình sẽ không bao giờ nghi ngờ cô nữa. Cô quá tốt. Chúc em sức khỏe em nhé.

Ngày rất lâu rồi, do 1 phút bình tĩnh vô tình viết.

Anh Khang!".