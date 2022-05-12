Huỳnh Lập và Hồng Tú không còn xuất hiện bên nhau, đôi tri kỷ liệu đã 'toang'?

Hậu trường 12/05/2022 20:39

Thời gian qua, Huỳnh Lập và Hồng Tú không còn sánh bước bên nhau như mọi khi. Điều này, khiến nhiều người nghi ngờ cả hai đang gặp trục trặc.

Chiều ngày 12/5, Huỳnh Lập xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu MV của Trúc Nhân. Đây là lần hiếm hoi, nam diễn viên góp mặt tại một sự kiện sau ồn ào trên mạng xã hội hồi năm ngoái.

Nếu như trước đây, Huỳnh Lập xuất hiện trong mỗi sự kiện đều có Hồng Tú tháp tùng thì lần này, nam diễn viên chỉ xuất hiện một mình. Điều này khiến dân tình càng thêm thắc mắc phải chăng cặp bài trùng này đã... đường ai nấy đi?

Huỳnh Lập và Hồng Tú không còn xuất hiện bên nhau, đôi tri kỷ liệu đã 'toang'? - Ảnh 1
Thời gian qua, Huỳnh Lập và Hồng Tú không còn nhắc đến nhau. Ảnh: Internet

Tháng 9/2021, Huỳnh Lập bị tung tin nhắn gạ gẫm và tiết lộ có mối quan hệ "open" đã khiến cả cõi mạng xôn xao bàn tán. Đoạn tin nhắn của P.D.N cho thấy Huỳnh lập rất thoải mái chia sẻ về chuyện nhạy cảm. Thậm chí, Huỳnh Lập và Hồng Tú còn gạ người này sang nhà để làm “chuyện người lớn” cùng nhau.  Đồng thời, đoạn chat cũng công khai chuyện tình cảm 8 năm của Huỳnh Lập và Hồng Tú khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thời điểm đó, từ khóa "Huỳnh Lập - Hồng Tú" được tìm kiếm tăng vọt trên công cụ Google. Đáng nói, sau đó, nam diễn viên đã khoá Facebok cá nhân, fanpage, còn trang TikTok hơn 2 triệu lượt theo dõi cũng chuyển về chế độ riêng tư.

Huỳnh Lập và Hồng Tú không còn xuất hiện bên nhau, đôi tri kỷ liệu đã 'toang'? - Ảnh 2
Huỳnh Lập và Hồng Tú gắn bó cùng nhau hơn 1 thập kỷ qua. Ảnh: Internet

Huỳnh Lập và Hồng Tú là đôi tri kỷ hiếm có khó tìm của showbiz, cả hai đã gắn bó với nhau suốt hơn một thập kỷ qua. Họ đều là thành viên của nhóm hài đình đám một thời Dam TV. Ngoài ra, cả hai còn là bạn học cùng trường cấp 3 ở quê nhà. Sau khi nhóm Dam TV tan rã, Huỳnh Lập là một trong những thành viên bắt đầu chuyển sang hoạt động riêng lẻ, từ đó Hồng Tú cũng bắt đầu lui về phía sau để hỗ trợ bạn thân với tư cách là quản lý cá nhân.

Cả hai thường cùng nắm tay nhau đi du lịch. Huỳnh Lập nói rằng anh không sợ bị đàm tiếu về giới tính bởi xã hội bây giờ mọi người đều suy nghĩ thoáng hơn.

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Từ khóa:   Huỳnh Lập Hồng Tú diễn viên Huỳnh Lập

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