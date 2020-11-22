Hương Giang vui vẻ tụ họp cùng Ngọc Trinh nhưng màn tạo dáng của ‘nữ hoàng nội y’ và Vũ Khắc Tiệp mới gây chú ý

Hậu trường 22/11/2020 11:17

Giữa ồn ào anti-fan, khoảnh khắc Hoa hậu Hương Giang tụ họp cùng Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau hơn 3 tuần im hơi lặng tiếng giữa scandal liên quan đến anti-fan, Hương Giang đã chính thức quay trở lại với công việc. Mới đây, cô nàng đã có buổi tụ họp cùng Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp và Huyền Lizzie.

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Kết thúc chuỗi drama với anti-fan, Hương Giang gây chú ý khi tụ họp cùng hội bạn của Ngọc Trinh – Ảnh: IG

Trong loạt ảnh được “nữ hoàng nội y” chia sẻ trên trang Instagram, có thể thấy, Hương Giang tươi tắn hơn hẳn so với những ngày đầu vướng phải ồn ào. Dẫu vậy, nàng hậu có phần sụt cân khá nhiều. Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn mong Hương Giang bồi bổ thêm để cơ thể có sức sống hơn. Trước đó, Hòa Minzy cũng không khỏi lo lắng và nhắn nhủ đến người chị thân thiết: “Chị gầy quá. Ăn uống giữ gìn sức khỏe chị nhé".

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Hương Giang có phần gầy gò hơn trước - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, netizen cũng đổ dồn sự chú ý đến màn tạo dáng bá đạo của cặp đôi Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Theo đó, “nữ hoàng nội y” chẳng ngại ngồi hẳn lên đùi của Vũ Khắc Tiệp, còn “ông bầu Venus” thì ghé sát và dành cho Ngọc Trinh một nụ hôn từ phía sau lưng.

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Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp chiếm spotlight vì cách tạo dáng lầy lội – Ảnh: IG

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Vũ Khắc Tiệp dành cho 'gà cưng' nụ hôn từ sau lưng - Ảnh: IG

Nhờ mối quan hệ hợp tác kinh doanh nên khoảng thời gian gần đây, Ngọc Trinh và Hương Giang trở nên vô cùng thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện giải trí, thậm chí Ngọc Trinh còn tặng đồ hiệu đắt đỏ cho đàn em.

Là bạn bè thân thiết, vì sao Hòa Minzy, Đức Phúc... không bênh vực Hương Giang?

Là bạn bè thân thiết, vì sao Hòa Minzy, Đức Phúc... không bênh vực Hương Giang?

Trong suốt thời gian Hương Giang bị anti fan công kích, người duy nhất dám công khai bênh vực cô chỉ có Ngọc Trinh chứ không phải hội bạn thân Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik...

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Từ khóa:   Hoa hậu Hương Giang Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp

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