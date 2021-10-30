Hot: Trợ lý Phi Nhung thẳng thừng gọi tên 'đạo diễn' đứng sau ồn ào với Hồ Văn Cường, tiết lộ thêm 1 lý do khiến cố nghệ sĩ ra đi?

Hậu trường 30/10/2021 11:30

Phi Nhung đã ra đi nhưng ồn ào về cố nghệ sĩ vẫn chưa dừng lại.

Rạng sáng 30/10, trợ lý của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ livestream tâm sự về loạt ồn ào vừa qua. Người này cho biết bản thân không thể im lặng thêm nữa vì có quá nhiều người vẫn liên tục dùng lời lẽ tiêu cực nói về người đã khuất.

Đáng chú ý, trên sóng livestream, anh bức xúc chỉ trích tài khoản có tên là N.L vì anh cho rằng suốt nhiều tháng qua, tài khoản này liên tục đăng tải dòng trạng thái có chủ đích nhằm chỉ trích cố nghệ sĩ, thêu dệt hàng loạt câu chuyện không có thực và tự nhận là fan của Hồ Văn Cường để tăng tính chân thật.

Hot: Trợ lý Phi Nhung thẳng thừng gọi tên 'đạo diễn' đứng sau ồn ào với Hồ Văn Cường, tiết lộ thêm 1 lý do khiến cố nghệ sĩ ra đi? - Ảnh 1
Trợ lý của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ livestream tâm sự về loạt ồn ào vừa qua - Ảnh: FBNV

Anh chia sẻ: "Những gì diễn ra trong thời gian qua là đạo diễn đó hết, không biết là thù hay là như thế nào mà liên tục hết thông tin này đến thông tin kia đánh vào liên tục như vậy. Dư sức biết người ta cứu mình, mình là người làm sai mà đem câu chuyện của người ta ra, nói lại một người hacker rồi nói là lỡ tin, lỡ nói và khiến câu chuyện đi xa. Biết là lỡ nhưng không chịu dừng lại, tới lúc người ta chết cũng không chịu dừng lại".

Hot: Trợ lý Phi Nhung thẳng thừng gọi tên 'đạo diễn' đứng sau ồn ào với Hồ Văn Cường, tiết lộ thêm 1 lý do khiến cố nghệ sĩ ra đi? - Ảnh 2

Trợ lý Phi Nhung cũng cho biết có khoảng thời gian, nữ ca sĩ đối mặt với loạt áp lực từ dư luận trước khi qua đời - Ảnh: Internet

Chia sẻ về sự ra đi của Phi Nhung, quản lý đau xót nói: "Anh Long Nhật, ảnh tới chụp hình lưu niệm. Đến khi về, ảnh làm clip gì đó xong rồi nói cái câu là người ta chết không phải vì Covid-19 mà là vì stress cho nên chết.

Khi mình nghe thì mình nói, đúng rồi chửi đi, cái chỗ đám ma nó đang dậy sóng mà còn làm mấy chuyện đó trong khi Phi Nhung kêu im đi, giải thích ai nghe? Nhưng thật sự một phần vì stress nên Phi Nhung mất.

Khoảng thời gian còn hát ca được là đã đọc những cái gì trên Facebook rồi. Tôi bị vu khống 1 ngày ăn chặn tiền từ thiện đã không kiềm chế được rồi thì bao nhiêu ngày, Phi Nhung nghe bao nhiêu câu chuyện vu khống, vậy tâm trí nào để nằm đó mà điều trị tiếp?".

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