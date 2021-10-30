Động thái khó hiểu của Vietnam Idol Kids giữa bão ồn ào của Hồ Văn Cường - Phi Nhung

Trước đó, ekip chương trình “Vietnam Idol Kids” từng gửi lời động viên Hồ Văn Cường.

Sau khi Phi Nhung qua đời, câu chuyện liên quan đến tiền cat-xê của Hồ Văn Cường một lần nữa dậy sóng cõi mạng. Chính vì vậy, từng nhất cử nhất động của nam ca sĩ và phía đại diện Phi Nhung luôn được đặc biệt quan tâm. Người hâm mộ luôn mong chờ mọi chuyện được sáng tỏ vì xuất hiện nhiều luồng thông tin gây hoang mang, không biết đâu là thật. Mới đây, tối 11/10, trang fanpage chính thức của "Vietnam Idol Kids" ra thông báo: "Chương trình Vietnam Idol Kids chưa có bất cứ trả lời truyền thông nào về sự việc liên quan đến quán quân Hồ Văn Cường gần đây.

Mọi thông tin lấy danh nghĩa chương trình đều không xuất phát từ chương trình.Mong Cường vững bước và tiếp tục mang các sản phẩm âm nhạc chạm vào trái tim trong thời gian sắp tới cho các khán giả của của mình. Yêu Hồ Văn Cường". Trang Fanpage ra thông báo liên quan đến Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời, cùng thời điểm đó, nhiều người phát hiện những clip đăng tải về giọng ca của Hồ Văn Cường trên kênh youtube chính thức của cuộc thi đã được đưa về chế độ khóa bình luận.

Nhưng trái ngược lại, trên fanpage chính thức của cuộc thi lại liên tục đăng tải lại những clip liên quan đến Hồ Văn Cường - Phi Nhung và đặt chế độ có thể thích - không thích hay bình luận, chia sẻ thoải mái. Có clip được đăng lại nhiều lần và chỉ tính trong 3 ngày gần đây, đã có đến 15 clip liên quan đến 2 nhân vật này được đăng tải. Nhiều tuần qua, những clip liên quan đến Hồ Văn Cường được để chế độ khóa bình luận trên kênh youtube 'Vietnam Idol Kids' - Ảnh minh họa: Internet Chỉ trong 3 ngày, trang Fanpge này xuất hiện đến 15 clip liên quan đến quán quân 'Vietnam Idol Kids 2016', thu hút không ít lượt bình luận trái chiều - Ảnh: Chụp màn hình Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, một thành viên trong ekip của Vietnam Idol Kids đã bất ngờ lên tiếng chia sẻ về Hồ Văn Cường khi trong thời gian lùm xùm. Vì từng có khoảng thời gian tiếp xúc trực tiếp với nam ca sĩ, người này khẳng định thời điểm tham gia thi, nam ca sĩ nhí đã rất hot, nhiều người muốn tài trợ cho ăn học đến lớn cũng như được nhiều trường học tài trợ tiền học phí. Bên cạnh đó, gia đình Hồ Văn Cường cũng rất hiền. Đáng chú ý, trong bài đăng, thành viên ê-kíp Vietnam Idol Kids mong những ai đang chỉ trích hãy để Hồ Văn Cường được yên, sống đúng với lứa tuổi của mình bởi còn rất nhiều chuyện uẩn khúc bên trong nhưng BTC cũng không thể thay Hồ Văn Cường lên tiếng được. Hiện, chính động thái khó hiểu của phía Vietnam Idol Kids đã khiến cho cư dân mạng bàn tán sôi nổi, thậm chí tranh cãi và có những ý kiến chỉ trích nặng nề.

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