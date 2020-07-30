Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem

Hậu trường 30/07/2020 19:58

Hôm nay là sinh nhật Hạt Dẻ, con gái thứ 2 của vợ chồng MC Quyền Linh - Dạ Thảo.

Mới đây, gia đình MC Quyền Linh gây sốt vì cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện tại Sài Gòn với đầy đủ 4 thành viên. Đó là lần hiếm hoi dân tình trầm trồ vì nhan sắc thật ngoài đời của 2 bé Lọ Lem - Hạt Dẻ, thậm chí cặp chị em còn cao và thu hút sự chú ý hơn cả bố mẹ.

Vì 2 con gái Quyền Linh đều không dùng MXH nào khác ngoài TikTok, nên cư dân mạng chỉ thường được ngắm Lọ Lem - Hạt Dẻ qua trang cá nhân của vợ chồng nam MC nổi tiếng. Tuy nhiên, nhờ những hình ảnh lan truyền trên MXH sau sự kiện kia mà fan hâm mộ lại càng khẳng định 2 con gái Quyền Linh đúng là tiểu mỹ nhân.

Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 1Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 2

Trong số 2 chị em thì Lọ Lem thường được chú ý hơn cả, bởi nhan sắc xinh đẹp dịu dàng và chiều cao nổi bật. Bé út Hạt Dẻ cũng sở hữu ngoại hình thu hút, nhưng cô bé có vẻ hay ngại ngùng hơn chị gái và ít xuất hiện trên MXH hơn. Hôm nay, Hạt Dẻ xuất hiện lung linh như công chúa trên trang cá nhân của mẹ Dạ Thảo, bởi 30/7 là ngày sinh nhật của cô bé. Bà xã Quyền Linh đã đăng status ngắn gọn nhưng đầy xúc động rằng:

"Hôm nay (30/7). Mẹ lưu chút kỉ niệm ngày em Hạt Dẻ lên 12 tuổi. Đang ở độ tuổi dậy thì, nên em cao lớn khá nhanh, đã cao gần bằng chị Lọ Lem.

Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 3

Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 4

Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, năm nay tròn 12 tuổi.

Tuy vẫn còn ngây ngô, tự nhiên nhưng em Dẻ thường xuyên làm tan chảy trái tim của ba và mẹ. Có lần mẹ Thảo đọc bài báo "Dễ đột quỵ khi tắm đêm" cho cả nhà nghe. Thế là từ đó, thỉnh thoảng thấy mẹ tắm là Hạt Dẻ ngồi ngay cửa phòng tắm canh chừng... Hoặc thấy ba Linh tắm hơi lâu là ẻm nói "Con đi kiểm tra cho đảm bảo", và đứng trước cửa phòng gọi "ba Linh ơi...".

Hãy tiếp tục khỏe mạnh, tiếp tục trưởng thành nhé các con yêu!".

Dù chỉ là mẩu chuyện nho nhỏ về cô con gái kín tiếng nhất của mình, song hot mom Dạ Thảo cũng khiến nhiều người xúc động bởi Hạt Dẻ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Cô bé sống rất tình cảm, lại dịu dàng tinh tế, biết quan tâm đến mọi người trong nhà. Chỉ một việc làm nhỏ của Hạt Dẽ cũng thể hiện cô bé là một thiếu nữ trong sáng, giàu lòng yêu thương.

Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 5Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 6Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 7Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 8Hot mom Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ, cô bé đã lớn xinh và tình cảm không khác chị Lọ Lem - Ảnh 9

Không ít người tỏ ra ghen tị lẫn ngưỡng mộ vợ chồng Dạ Thảo bởi có 2 cô con gái tài sắc vẹn toàn, học hành giỏi mà nhan sắc cũng nổi bật, hứa hẹn đều trở thành hot girl trong tương lai.

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Từ khóa:   Dạ Thảo bà xã Quyền Linh con gái Quyền Linh

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