HOT: Hoa hậu Tiểu Vy đính chính tin đồn hẹn hò với tài tử Thái Lan sau khi lộ loạt ảnh đầy tình tứ

Động thái mới nhất của Hoa hậu Tiểu Vy kể từ khi rộ tin đồn hẹn hò đang thu hút sự quan tâm không nhỏ từ dư luận.

Ngày 15/8, trên các trang mạng xã hội đồng loạt chia sẻ một số hình ảnh được cho là Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang ngầm bí mật hẹn hò với tài tử Nicky Nachat - người mẫu kiêm vai trò MC và diễn viên truyền hình Thái Lan. Giữa lúc dân tình xôn xao bàn tán không ngớt thì nữ chính trong chuyện tình cảm này đã có động thái đăng đàn đính chính giữa tâm bão tin đồn hẹn hò. Cụ thể, ngay trong tối cùng ngày, Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải một bức ảnh kèm nền nhạc bài bát "Gái độc thân" trên story trang cá nhân. Động thái này của Hoa hậu Tiểu Vy được cư dân mạng ngầm đoán rằng cô đang tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân là vẫn đang độc thân. Dù cư dân mạng vẫn còn "bán tính bán nghi" trước thông tin này, nhưng đa số đều dành lời khen cho nàng hậu. Bởi thay vì rầm rộ đăng tải bài viết xác nhận rõ thực hư, nàng hậu đã có hành động tinh tế về chuyện tình cảm của cá nhân.

Ngay tối 15/8, Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải story với nền nhạc "Gái độc thân" giữa giữa tâm bão tin đồn hẹn hò Thông tin Hoa hậu Tiểu Vy bí mật hẹn hò với tài tử Thái Lan - Nicky Nachat được lan truyền bởi cộng đồng mạng xứ Chùa Vàng. Cư dân mạng đã đưa ra một số bằng chứng cho thấy Hoa hậu Tiểu Vy và Nicky Nachat đã ở cùng địa điểm. Thậm chí, người đẹp sinh năm 2000 vướng nghi vấn mặc áo của nam tài tử.

Cô gái đi cùng Nicky Nachat được cư dân mạng Thái Lan khẳng định là Hoa hậu Tiểu Vy. Cả hai được cho là xuất hiện cùng một địa điểm Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa mới 18 tuổi. Cô là ứng viên nhỏ tuổi nhất song được đánh giá cao bởi nhan sắc hiện đại, chiều cao nổi bật 1,74m cùng số đo nóng bỏng 84-63-90. Mới tốt nghiệp cấp 3, Trần Tiểu Vy trở thành một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy Cùng năm, Tiểu Vy đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Tam Á, Trung Quốc. Trải qua nhiều vòng thi trong gần 1 tháng thi đấu, cô đã đưa Việt Nam vào đến Top 30 chung cuộc cùng các giải thưởng phụ: Top 3 Dự án Nhân ái, Top 30 phần thi Tài năng và Top 32 phần thi Top Model. Gần đây nhất, người đẹp sinh năm 2000 đảm nhận vai trò là thành viên ban giám khảo cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Tài tử Nicky Nachat - người mẫu kiêm vai trò MC và diễn viên truyền hình Thái Lan Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Nicky Nachat, Hoa hậu Trần Tiểu Vy từng lên tiếng phủ nhận nghi vấn hẹn hò với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đây cũng là lần hiếm hoi Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng về tin đồn tình cảm. Dù chưa từng công khai có bạn trai nhưng người đẹp quê gốc Quảng Nam từng vướng nghi vấn hẹn hò với ca sĩ Quân A.P, vận động viên bóng chuyền Trần Đình Hiếu.

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