Rộ tin hoa hậu Tiểu Vy đang bí mật hẹn hò nam tài tử nổi tiếng Thái Lan, lộ loạt bằng chứng 'rõ mồn một'?

Thông tin Hoa hậu Tiểu Vy hẹn hò diễn viên Thái Lan khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, trưa ngày 15/8, Vbiz xôn xao trước nghi vấn Hoa hậu Tiểu Vy đang bí mật hẹn hò với nam tài tử nổi tiếng của Thái Lan - Nicky Nachat. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cư dân mạng "soi" ra loạt hình ảnh có sự tương đồng và cho rằng Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Thái Lan Nicky Nachat nhiều lần trùng hợp xuất hiện cùng địa điểm. Thậm chí, Hoa hậu Việt Nam 2018 vướng nghi vấn mặc áo của nam tài tử Thái Lan. Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân, Nicky Nachat được cho là thường xuyên tương tác, "thả tim" những bài đăng của Hoa hậu Tiểu Vy. Mới đây, trưa ngày 15/8, Vbiz xôn xao trước nghi vấn Hoa hậu Tiểu Vy đang bí mật hẹn hò với nam tài tử nổi tiếng của Thái Lan - Nicky Nachat Trước nghi vấn hẹn hò đang lan truyền rầm rộ thì cặp đôi chọn cách giữ im lặng. Chiều 15/8, theo thông tin từ báo Dân Việt liên hệ với quản lý của Hoa hậu Tiểu Vy để tìm hiểu rõ hơn nhưng phía người đẹp từ chối đưa ra ý kiến ở thời điểm hiện tại.

Cả 2 nhiều lần trùng hợp check - in tại một địa điểm Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy là một trong những nàng hậu khá kín tiếng về vấn đề tình cảm. Người đẹp chưa từng công khai bạn trai hay đề cập về chuyện yêu đương. Một lần duy nhất mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đây cũng là lần hiếm hoi nàng Hoa hậu lên tiếng về tin đồn tình cảm. Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy cũng vướng nghi vấn hẹn hò với ca sĩ Quân A.P, vận động viên bóng chuyền Trần Đình Hiếu,... Lý giải về việc chưa bao giờ công khai bạn trai, Hoa hậu Trần Tiểu Vy cho biết: "Khi tôi gặp được người phù hợp và tôi cảm thấy chắc chắn thì tôi sẽ không ngại công khai chuyện tình cảm của mình".

Trên trang cá nhân, Nicky Nachat được cho là thường xuyên tương tác, "thả tim" những bài đăng của Hoa hậu Tiểu Vy Nói về hình mẫu bạn trai lý tưởng có thể chinh phục trái tim Hoa hậu Trần Tiểu Vy, người đẹp từng chia sẻ rằng: "Chắc tôi là một người hơi "tham lam" khi đặt ra hình mẫu lý tưởng của mình phải hội đủ những yếu tố như một "soái ca". Tuy nhiên, để chinh phục được trái tim của tôi thì chắc chắn phải là người chân thành, biết quan tâm và sẻ chia vui buồn cùng mình. Đẹp trai là một điểm cộng nhé!".

Tiểu Vy là một trong những nàng hậu khá kín tiếng về vấn đề tình cảm. Vì vậy khi tin đồn người đẹp đang hẹn hò với nam diễn viên Thái Lan đã nhận được nhiều sự quan tâm Về phần bạn trai tin đồn của Tiểu Vy là Nicky Nachat, anh chàng hiện đang là người mẫu, MC và diễn viên truyền hình. Anh từng kết hợp với Mario Maurer trong bộ phim truyền hình Love In Market nổi tiếng của Thái Lan. Trước đây, Nicky Nachat từng có quãng thời gian hẹn hò với diễn viên kiêm biên kịch xinh đẹp - Goy Arachaporn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-hoa-hau-tieu-vy-ang-bi-mat-hen-ho-nam-tai-tu-noi-tieng-thai-lan-lo-loat-bang-chung-ro-mon-mot-609889.html