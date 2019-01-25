Hot girl Trương Minh Xuân Thảo xác nhận đã chia tay thiếu gia Phan Thành

Hậu trường 25/01/2019 15:34

Không còn úp mở, hot girl Trương Minh Xuân Thảo chính thức xác nhận đã "đường ai nấy đi" với thiếu gia Phan Thành.

Sau cuộc tình ồn ào với Midu, thiếu gia Phan Thành công khai hẹn hò với hot girl Trương Minh Xuân Thảo vào tháng 11/2017. Cô gái này sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng không tì vết cùng vóc dáng mảnh mai. Không chỉ vậy, Xuân Thảo cũng là thiên kim tiểu thư trong gia đình có kinh tế khá giả không thua kém Phan Thành là bao.

Từ ngày yêu nhau, tình cũ Midu thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái mới trên mạng xã hội. Anh còn nhiều lần bày tỏ dự định kết hôn sớm vì quá yêu mỹ nhân này. Tuy nhiên, cách đây vài tháng cặp đôi bất ngờ dính nghi án chia tay. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai hủy kết bạn trên Facebook, bỏ theo dõi nhau trên Instagram và không còn đăng bất cứ bức ảnh chụp chung nào. Tuy không lên tiếng xác nhận nhưng động thái này của họ cho thấy mối quan hệ đang thực sự có vấn đề.

Hot girl Trương Minh Xuân Thảo xác nhận đã chia tay thiếu gia Phan Thành - Ảnh 1
Thiếu gia Phan Thành và hot girl Trương Minh Xuân Thảo được cho là đã chia tay sau gần 2 năm gắn bó - Ảnh: FBNV
Hot girl Trương Minh Xuân Thảo xác nhận đã chia tay thiếu gia Phan Thành - Ảnh 2
Cuộc tình của họ bắt đầu bằng sự ngọt ngào và kết thúc trong lặng lẽ - Ảnh: FBNV
Hot girl Trương Minh Xuân Thảo xác nhận đã chia tay thiếu gia Phan Thành - Ảnh 3
Phan Thành đã đổi trạng thái mối quan hệ qua độc thân - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, hot girl Trương Minh Xuân Thảo cũng hay đăng tải status về nhân duyên như ngầm thông báo về cuộc tình tan vỡ của mình.

"Nhân sinh là một lần rồi lại một lần gặp gỡ trùng hợp. Đã gặp gỡ là duyên phận, không có đúng và sai,  tốt và xấu. Duyên đến hết lòng trân trọng, duyên tận tự sẽ phân ly", một trong những dòng chia sẻ lập lờ của Trương Minh Xuân Thảo khiến dân mạng thêm hoang mang. 

Hot girl Trương Minh Xuân Thảo xác nhận đã chia tay thiếu gia Phan Thành - Ảnh 4
Chia sẻ ngầm thông báo về chuyện chia tay của hot girl Trương Minh Xuân Thảo - Ảnh: FBNV
Hot girl Trương Minh Xuân Thảo xác nhận đã chia tay thiếu gia Phan Thành - Ảnh 5
Động thái của người đẹp cho thấy mối quan hệ của họ đã kết thúc từ lâu - Ảnh: FBNV

Sau nhiều lần úp mở, mới đây hot girl sinh năm 1992 bất ngờ xác nhận đã chính thức chia tay người yêu. Cụ thể, khi ca sĩ Isaac đăng tải một bức ảnh khoe đang đi xem phim Aquaman - một tác phẩm điện ảnh đình đám được xem là bom tấn tại các cụm rạp suốt thời gian qua, Trương Minh Xuân Thảo bất ngờ để lại bình luận bàn về chuyện tình cảm của mình.

Cô viết: "Coi từ lúc có bồ tới giờ chia tay rồi, Isaac mới coi". Như vậy là đã rõ, sau gần 2 năm hẹn hò thiếu gia Phan Thành và Trương Minh Xuân Thảo đã không còn chung đường. 

Midu bất ngờ nhắc khéo lại chuyện cũ với Phan Thành

Midu bất ngờ nhắc khéo lại chuyện cũ với Phan Thành

Bất ngờ chia sẻ quan điểm của mình trên trang cá nhân, nhiều người cho rằng Midu đã nhắc khéo lại chuyện cũ với thiếu gia Phan Thành.

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Từ khóa:   Phan Thành - Xuân Thảo Sao Việt

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