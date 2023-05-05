Hot: 1 sao nữ đình đám Vbiz vừa được bạn trai bác sĩ cầu hôn bất ngờ khi đi du lịch ở Pháp

Cặp đôi đã có hơn 2 năm bên nhau trước khi có màn cầu hôn bất ngờ ở nước ngoài.

Tuyết Lan được biết đến là Á quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Vừa qua, cô gây ấn tượng khi tái xuất làm mentor cuộc thi Model Kid Vietnam. Mới đây, tối ngày 4/5, người mẫu Tuyết Lan bất ngờ công bố khoảnh khắc được bạn trai bác sĩ Nguyễn Thiện Khánh cầu hôn khi cả hai có chuyến đi ở Pháp. Vừa qua, cô gây ấn tượng khi tái xuất làm mentor cuộc thi Model Kid Vietnam - Ảnh: Internet Theo như hình ảnh chia sẻ, Tuyết Lan đã gật đầu đồng ý khi người yêu quỳ gối cầu hôn trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Được biết, cặp đôi đã có hơn 2 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân.

Trước đây, khi chia sẻ về bạn trai, Tuyết Lan cho biết Nguyễn Thiện Khánh chính là người đã "chữa lành" sau khi cô trải qua cuộc hôn nhân đầu thất bại. Thời gian đầu, Tuyết Lan từ chối tình cảm của bạn trai vì cảm giác bản thân còn chông chênh, sợ ràng buộc sau khi vừa ly hôn. Theo như hình ảnh chia sẻ, Tuyết Lan đã gật đầu đồng ý khi người yêu quỳ gối cầu hôn trong khung cảnh vô cùng lãng mạn - Ảnh: Internet Tuy nhiên chính sự chân thành, kiên nhẫn và tâm lý của bác sĩ Nguyễn Thiện Khánh đã khiến Tuyết Lan mở lòng thêm lần nữa. Tuyết Lan công khai yêu đương vào năm 2021, khi đó cô chia sẻ: "Em dường như không tìm kiếm điều gì khi mới gặp anh. Nhưng hoá ra anh lại là mọi thứ em đang kiếm tìm".

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tuyết Lan đã tìm được hạnh phúc viên mãn bên bạn trai bác sĩ - Ảnh: Internet Trước đó, nữ người mẫu từng lên xe hoa với 1 doanh nhân Việt kiều, nhưng đã chính thức xác nhận ly hôn vì bất đồng quan điểm vào năm 2020. Sau đó, cô sang Singapore bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian gần đây, Tuyết Lan vẫn duy trì công việc người mẫu và còn ra mắt tự truyện.

Sau 1 tháng tuyên bố ly hôn, Tuyết Lan bất ngờ đăng ảnh úp mở về tình mới? Những động thái gần đây của người mẫu Tuyết Lan trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt ra nghi vấn cô đã tìm được hạnh phúc mới.

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