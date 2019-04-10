Hồng Vân hé lộ điều bất ngờ khi mở 3 vali đồ của Anh Vũ mang về từ Mỹ

Hiện tại, thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đã được đưa vào chùa Ấn Quang làm lễ viếng. Toàn bộ hành lý của anh cũng được ca sĩ Leon Vũ chuyển về nước.

Ít giờ trước, nghệ sĩ Hồng Vân vừa chia sẻ clip ngắn cùng ca sĩ Leon Vũ mở hành lý của diễn viên hài Anh Vũ tại sân bay. Trên những chiếc vali, ca sĩ Leon Vũ đều viết tên người bạn thân xấu số kèm biểu tượng trái tim để không bị nhầm lẫn. Khi khám phá bên trong, bạn bè và người hâm mộ không khỏi xúc động khi nhìn những món đồ đơn giản mà anh mang theo khi lưu diễn, có cả thuốc đau bụng, sữa...

Ca sĩ Leon Vũ mang hành lý của Anh Vũ về nước làm lễ tang - Ảnh: Internet Hồng Vân xúc động khi mở hành lý của Anh Vũ lúc đưa về đến sân bay Việt Nam - Ảnh: Cắt từ clip Trong chiếc vali lớn chỉ đựng một vài vật dụng đơn giản khi lưu diễn của nam diễn viên, có cả thuốc đau bụng, sữa - Ảnh: Cắt từ clip Đặc biệt, trong 3 chiếc vali của nam nghệ sĩ được đưa về nước, có một chiếc đựng toàn đồ trẻ em do người khác gửi. Hồng Vân xúc động: "Thực sự là thời gian này cứ động đến chiếc điện thoại là chỉ muốn chia sẻ những gì liên quan đến em... sao cứ cảm thấy trống trải quá đi mất... 3 cái vali của nó thì 1 cái toàn là đồ của con nít, chắc chắn là cầm dùm rồi nè??? Ai có nhờ Vũ thì nhớ liên lạc với gia đình Vũ nha... thôi chị qua chùa với em đây".

Hồng Vân tận tâm lo hậu sự cho người đàn em thân yêu - Ảnh: Internet Dưới bài viết của nữ nghệ sĩ, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên tài hoa. Đồng thời, mọi người vô cùng cảm phục tấm lòng của Hồng Vân. Một dân mạng bày tỏ: "Thương chị Hồng Vân và bạn bè của Anh Vũ ở hải ngoại đã tận tình lo lắng cho Anh Vũ đến phút cuối cùng, cầu mong anh sớm được siêu thoát. Chúc chị Hồng Vân có thật nhiều sức khỏe". "Mong Anh Vũ ra đi thanh thản, tất cả mọi người đều lo cho anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin chia buồn cùng gia đình, thương cô nhiều lắm chúc cô sức khỏe", một người khác chia sẻ.

Cha Anh Vũ bần thần, bật khóc ở tang lễ con trai Ba Anh Vũ cố nén đau thương để cùng các thành viên trong gia đình hoàn thiện những khâu chuẩn bị lễ tang.

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