Hồng Đăng vai Đức Xoăn trong 'Thương ngày nắng về' chỉ còn lại giọng nói

Tối 4/7, tập 40 của bộ phim Thương ngày nắng về được phát sóng trong đó Đức Xoăn của Hồng Đăng xuất hiện chỉ với giọng nói.

Trong tập mới nhất của bộ phim Thương ngày nắng về phần 2 được phát sóng vào tối nay lúc 21h40p ngày 4/7, nhân vật Đức Xoăn của Hồng Đăng chỉ xuất hiện duy nhất một lần bằng giọng nói qua phân cảnh gọi điện cho vợ Vân Khánh (Lan Phương).

Được biết, cái tên Hồng Đăng hiện đang được rất nhiều cư dân mạng quan tâm chú ý khi mới đây anh bị nghi ngờ dính vào một vụ scandal gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi vướng lùm xùm, tuy chưa có kết luận chính xác từ phía cơ quan chức năng nhưng trước đó theo Báo Tuổi trẻ, VTV đã ra văn bản đề nghị rà soát các phim và chương trình có sự xuất hiện của Hồng Đăng và bộ phim Thương ngày nắng về cũng không ngoại lệ.

Cụ thể, Hồng Đăng đã không được xuất hiện trong tập 40 của Thương ngày nắng về kể cả phần giới thiệu nhân vật ở đầu phim. Ở phân cảnh vào phút 27:22 Khánh (Lan Phương) gọi điện thoại cho Đức để hỏi vì sao tháng này lại chuyển tiền phí sinh hoạt của 2 con sớm như vậy, đồng thời cũng trách Đức tốn tiền gửi tặng hoa cho cô, khán giả chỉ nghe được giọng Đức thông qua điện thoại chứ không thấy hình ảnh của anh xuất hiện.

Anh nói: "Tiền thưởng dự án của anh đấy, em mua cái gì ngon ngon cho các con nhé".

Khánh nói chuyện điện thoại với Đức Xoăn - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi nghe được giọng nói của diễn viên Hồng Đăng, phía dưới bộ phim một số cư dân mạng đã để lại bình luận của mình đối với Hồng Đăng - vai Đức Xoăn

Bình luận của một số cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Những diễn biến mới nhất của bộ phim “Thương ngày nắng về” sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 40 ngày 5/7 trên kênh VTV3.

Tin vui: 'Thương ngày nắng về' của Hồng Đăng vẫn được sản xuất và lên sóng Giữa bê bối nghiêm trọng của Hồng Đăng ở Tây Ban Nha, số phận bộ phimThương Ngày Nắng Về khiến khán giả quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-dang-vai-duc-xoan-trong-thuong-ngay-nang-ve-chi-con-lai-giong-noi-480874.html