Hơn nửa năm sau khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của con trai Ngọc Lan ra sao?

Cuối năm 2019, Thanh Bình và Ngọc Lan xác nhận "đường ai nấy đi" khiến công chúng ngỡ ngàng. Cặp đôi đã có 3 năm chung sống hạnh phúc bên nhau và có một con trai chung kháu khỉnh, hiện bé đang sống cùng mẹ.

Ảnh đời thường Ngọc Lan bên con trai sau biến cố hôn nhân - Ảnh: FB

Dù bận rộn, bà mẹ đơn thân luôn sắp xếp đưa con trai đi học - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, Thanh Bình sống kín tiếng hơn. Anh tập trung chủ yếu cho công việc và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội. Trái ngược với chồng cũ, Ngọc Lan rất thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường bên con trai cưng. Cô tạm ngưng hoạt động nghệ thuật nửa năm để toàn tâm toàn ý chăm sóc "hoàng tử bé". Hiện tại, nữ diễn viên "Luật trời" đã trở lại với công việc và các dự án phim. Dù tất bật với công việc, nhưng Ngọc Lan vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo nhất cho quý tử đầu lòng.