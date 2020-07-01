Hơn nửa năm sau khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của con trai Ngọc Lan ra sao?

Hậu trường 01/07/2020 10:32

Sau khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của bé Louis - con trai Ngọc Lan và Thanh Bình nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Cuối năm 2019, Thanh Bình và Ngọc Lan xác nhận "đường ai nấy đi" khiến công chúng ngỡ ngàng. Cặp đôi đã có 3 năm chung sống hạnh phúc bên nhau và có một con trai chung kháu khỉnh, hiện bé đang sống cùng mẹ.

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Ảnh đời thường Ngọc Lan bên con trai sau biến cố hôn nhân - Ảnh: FB
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Dù bận rộn, bà mẹ đơn thân luôn sắp xếp đưa con trai đi học - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, Thanh Bình sống kín tiếng hơn. Anh tập trung chủ yếu cho công việc và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội. Trái ngược với chồng cũ, Ngọc Lan rất thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường bên con trai cưng. Cô tạm ngưng hoạt động nghệ thuật nửa năm để toàn tâm toàn ý chăm sóc "hoàng tử bé". Hiện tại, nữ diễn viên "Luật trời" đã trở lại với công việc và các dự án phim. Dù tất bật với công việc, nhưng Ngọc Lan vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo nhất cho quý tử đầu lòng.

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Loạt khoảnh khắc đáng yêu của con trai Ngọc Lan - Ảnh: FB
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Ngoài việc học, cậu bé thích thú khi được mẹ cho rèn luyện thể thao - Ảnh: FB

Thời gian rảnh, nữ diễn viên thường đưa Louis đi chơi, du lịch nhiều nơi. Theo những hình ảnh được đăng tải công khai, có thể thấy con trai Ngọc Lan đang sống rất vui vẻ và thoải mái bên mẹ.

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Hai mẹ con thường đi chơi mỗi khi có thời gian - Ảnh: FB

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Bé Louis nhận được tình yêu từ ba và gia đình bên nội - Ảnh: FB

Hơn nửa năm sau ly hôn, Ngọc Lan và Thanh Bình đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và gặt hái được thành quả nhất định trong công việc. Họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vì con trai chung. Những lúc rảnh, Thanh Bình thường đến thăm quý tử đầu lòng và đưa cậu nhóc về nhà riêng chơi.

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Từ khóa:   Ngọc Lan Ngọc Lan và Thanh Bình bé Louis

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