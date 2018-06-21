Hơn 15 năm sau ly hôn, diva Thanh Lam vẫn được chồng cũ làm điều này trong ngày sinh nhật

Nhiều năm sau ly hôn, nhạc sĩ Quốc Trung vẫn khiến công chúng nể phục với cách cư xử khéo léo, văn minh với vợ cũ Thanh Lam.
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Giữa vô vàn trường hợp các cặp vợ chồng “đấu tố”, thậm chí không nhìn mặt nhau sau ly hôn thì Thanh Lam - Quốc Trung vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp đến khó tin dù đã chia tay nhiều năm.
Không chỉ xuất hiện trong những dự án âm nhạc hay liveshow của vợ cũ mà mới đây, Quốc Trung còn đặc biệt đến mừng sinh nhật lần thứ 49 của Thanh Lam.
Có mặt tại sinh nhật vợ cũ cùng với bạn bè và người thân của cô, nam nhạc sĩ luôn giữ tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất. Dù đã chia tay, cả hai vẫn dành nhiều lời nói tốt đẹp cho nhau.