Hơn 15 năm sau ly hôn, diva Thanh Lam vẫn được chồng cũ làm điều này trong ngày sinh nhật

Hậu trường 21/06/2018 15:52

Nhiều năm sau ly hôn, nhạc sĩ Quốc Trung vẫn khiến công chúng nể phục với cách cư xử khéo léo, văn minh với vợ cũ Thanh Lam.

Giữa vô vàn trường hợp các cặp vợ chồng “đấu tố”, thậm chí không nhìn mặt nhau sau ly hôn thì Thanh Lam - Quốc Trung vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp đến khó tin dù đã chia tay nhiều năm.

Không chỉ xuất hiện trong những dự án âm nhạc hay liveshow của vợ cũ mà mới đây, Quốc Trung còn đặc biệt đến mừng sinh nhật lần thứ 49 của Thanh Lam.

Hơn 15 năm sau ly hôn, diva Thanh Lam vẫn được chồng cũ làm điều này trong ngày sinh nhật - Ảnh 1
Nhạc sĩ Quốc Trung đến mừng sinh nhật thứ 49 của diva Thanh Lam - Ảnh: Internet

Có mặt tại sinh nhật vợ cũ cùng với bạn bè và người thân của cô, nam nhạc sĩ luôn giữ tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất. Dù đã chia tay, cả hai vẫn dành nhiều lời nói tốt đẹp cho nhau.

Hơn 15 năm sau ly hôn, diva Thanh Lam vẫn được chồng cũ làm điều này trong ngày sinh nhật - Ảnh 2
Cặp đôi thường xuyên hợp tác tại các dự án âm nhạc chung - Ảnh: Internet
Hơn 15 năm sau ly hôn, diva Thanh Lam vẫn được chồng cũ làm điều này trong ngày sinh nhật - Ảnh 3
Con gái và con trai (áo đen) của Thanh Lam - Quốc Trung có mặt mừng sinh nhật mẹ - Ảnh: FBNV
Hơn 15 năm sau ly hôn, diva Thanh Lam vẫn được chồng cũ làm điều này trong ngày sinh nhật - Ảnh 4
NSƯT Thanh Hương hát mừng sinh nhật con gái - Ảnh: FBNV
Hơn 15 năm sau ly hôn, diva Thanh Lam vẫn được chồng cũ làm điều này trong ngày sinh nhật - Ảnh 5
Ở tuổi 49, Thanh Lam vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ - Ảnh: Internet

Diva Thanh Lam dạy con từ sai lầm bản thân

Diva Thanh Lam dạy con từ sai lầm bản thân

Sau khi ly hôn, Thanh Lam để các con sống với Quốc Trung bởi cô hiểu rằng với nghề ca sỹ nay đây mai đó, sống với gia đình anh Trung, các con cô sẽ tốt hơn, sẽ có một nền tảng vững chắc và một tương lai.

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