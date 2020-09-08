Học trò Hồ Ngọc Hà lên tiếng sau khi bị nhắc nhở vì ngồi lên tháp cổ để ‘sống ảo’

Trước những chỉ trích của cư dân mạng, học trò Hồ Ngọc Hà - nữ người mẫu Chúng Huyền Thanh đã lên tiếng thanh minh.

Mới đây, nữ người mẫu Chúng Huyền Thanh bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi có hành động được cho là không văn minh ở nơi công cộng.

Cụ thể, Chúng Huyền Thanh đã đăng tải bức ảnh “sống ảo” tại một tòa tháp thuộc khu du lịch Tháp Chăm (Bình Thuận) trên trang Instagram cá nhân. Ngay sau đó, cư dân mạng đã soi ra tấm bảng cấm leo trèo chụp ảnh và để lại bình luận: “Hình như chỗ này không cho leo trèo chụp ảnh mà ta, trong ảnh có hẳn biển cấm leo trèo kia”.

Bức ảnh gây tranh cãi của Chúng Huyền Thanh - Ảnh: IG

Được biết, nơi học trò Hồ Ngọc Hà đang tham quan là 1 khu di tích văn hóa - lịch sử nổi tiếng. Địa điểm này vốn có để biển cấm leo trèo nhưng Chúng Huyền Thanh vẫn ngồi ở vị trí trên cao để chụp ảnh. Hành động này của nữ người mẫu khiến nhiều người ngứa mắt và cho rằng cô nàng cố tình không tuân thủ quy định chỉ để “sống ảo”.

Nữ người mẫu lên tiếng giữa ồn ào - Ảnh: IG

Trước những chỉ trích của cư dân mạng, Chúng Huyền Thanh phải lên tiếng thanh minh: “Mình chỉ ngồi nhờ chụp tấm hình thôi, không leo trèo nguy hiểm đâu ạ”.

Hình ảnh bị chỉ trích trước đó của học trò Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên bà xã Jay Quân vướng phải lùm xùm hành động kém văn minh ở nơi công cộng. Trước đó, cô nàng cũng từng bị nhắc nhở vì dùng chân bấm thang máy chung cư trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh. Để xoa dịu dư luận, vợ chồng Jay Quân và Chúng Huyền Thanh phải lên tiếng xin lỗi và gửi tặng nhiều nước rửa tay, khẩu trang để chuộc lỗi.

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