Đưa 2 con đi từ thiện lại bị nhắc khéo về chuyện tái hợp Hoài Lâm, Bảo Ngọc đáp trả cực gắt

Hậu trường 08/09/2020 10:19

Hậu ly hôn Hoài Lâm, Bảo Ngọc hiện đang có cuộc sống yên bình bên các con và không muốn nhắc về người cũ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Ngọc hào hứng đăng tải loạt khoảnh khắc cùng hai con gái Gà Gà và Cún Cún đi làm từ thiện. Vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ: “Gà Cún đi phát quà từ thiện. Từ nhỏ mình luôn được mẹ dẫn đi làm từ thiện, và mình cũng muốn duy trì điều đó với Gà Cún, may mắn là bây giờ đã đủ khả năng làm những điều này”.

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Hai con gái Bảo Ngọc được mẹ dẫn đi làm từ thiện - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Bảo Ngọc, người hâm mộ dành “cơn mưa” lời khen cho vẻ ngoài đáng yêu của Gà và Cún.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít cư dân mạng để lại bình luận mong Hoài Lâm và Bảo Ngọc sẽ tái hợp: “Mong những lần sau có ba đi cùng, yêu cả nhà”. Trước những bình luận này, Bảo Ngọc lập tức trả lời với thái độ dứt khoát: “Chị mong thực tế thôi cho đơn giản dùm em”.

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Bảo Ngọc thẳng thắn đáp trả - Ảnh: FB

Có thể thấy, hậu ly hôn, Bảo Ngọc không hề muốn nhắc đến người cũ vì cả hai đều đã có cuộc sống mới. Trước đó, Bảo Ngọc cho biết sẽ không có chuyện cô và Hoài Lâm tái hợp.

Tháng 6/2020, Hoài Lâm và Bảo Ngọc bất ngờ thông báo đường ai nấy đi sau gần 10 năm gắn bó. Thông tin này đã khiến người hâm mộ của cặp đôi vô cùng tiếc nuối.

Trải qua đổ vỡ, Bảo Ngọc giành quyền chăm sóc 2 con gái nhỏ. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đến khán giả và được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trong khi đó, nam ca sĩ Hoài Lâm về quê chữa bệnh và có cuộc sống kín tiếng hơn.

Bảo Ngọc né tránh khi được hỏi "Có còn nhớ Hoài Lâm không?" sau ly hôn

Bảo Ngọc né tránh khi được hỏi "Có còn nhớ Hoài Lâm không?" sau ly hôn

Phản ứng của Bảo Ngọc khi nhắc đến chồng cũ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

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