Hoài Linh, Việt Hương đeo tang đứng lạy trả lễ khách viếng, nghẹn ngào tiết lộ tình hình hiện tại của bà xã NS Chí Tài

Hậu trường 12/12/2020 15:06

Trong tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam, những người đồng nghiệp và khán giả vẫn đang xếp thành hàng dài, kiên nhẫn chờ đợi được nhìn mặt anh lần cuối.

Hôm nay (12/12), tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài đã diễn ra tại Việt Nam. Rất đông nghệ sĩ và người hâm mộ có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi tang lễ kết thúc, linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ vào chiều cùng ngày.

chi tai 1
Hàng người xếp hàng chờ được vào viếng cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Từ sáng sớm, từng đoàn người đã xếp hàng chờ được vào bên trong khuôn viên tổ chức lễ tang để nhìn mặt cố nghệ sĩ lần cuối. Danh hài Hoài Linh và Việt Hương chịu tang vai em cố nghệ sĩ Chí Tài, cả hai đứng gần sát cửa ra vào lạy đáp lễ từng vị khách đến viếng.

chi tai 4
Hoài Linh cúi lạy trả lễ khách viếng - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ rằng, bà xã Chí Tài tại Mỹ đang rất suy sụp, tinh thần đi xuống: Sáng nay, mọi người đã livestream cho chị Bé Heo (vợ NS Chí Tài) ở bên Mỹ xem tang lễ của chồng ở Việt Nam. Đây là số trời, nhưng người sống cực kỳ quan trọng.

Bây giờ chị Bé Heo chỉ còn mẹ, ở với mẹ thôi cho nên người ở bên cạnh chị bé Heo bây giờ rất quan trọng. Tinh thần chị Bé Heo xuống trước vì ông xã mình về đây 8 tháng rồi. Toàn bộ anh em nghệ sĩ đều qua chia sẻ nỗi buồn với chị ấy. Chị Bé Heo suy sụp nhiều”.

chi tai 5
Bà xã Chí Tài đang rất suy sụp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ danh hài cho biết trong trường hợp không thể đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ, sẽ tính đến phương án hỏa thiêu: “Nếu trường hợp anh không qua được buộc lòng mình phải tính đến phương án thứ 2 là thiêu luôn ở Việt Nam và Hương sẽ ôm hũ tro cốt cầm về Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ mình đã hoàn thành hết thủ tục rồi thì anh Tài bay về Mỹ bình thường. Khi qua đó, người nhà của anh sẽ đón linh cữu”.

Lễ tang NS Chí Tài: Trường Giang khóc nức nở, đứng không vững, Hoài Linh thất thần

Lễ tang NS Chí Tài: Trường Giang khóc nức nở, đứng không vững, Hoài Linh thất thần

Lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài được diễn ra từ lúc 10 giờ đến 16 giờ ngày 12/12 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Chí Tài qua đời Hoài Linh NS Việt Hương

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026