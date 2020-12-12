Hoài Linh, Việt Hương đeo tang đứng lạy trả lễ khách viếng, nghẹn ngào tiết lộ tình hình hiện tại của bà xã NS Chí Tài

Trong tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam, những người đồng nghiệp và khán giả vẫn đang xếp thành hàng dài, kiên nhẫn chờ đợi được nhìn mặt anh lần cuối.

Hôm nay (12/12), tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài đã diễn ra tại Việt Nam. Rất đông nghệ sĩ và người hâm mộ có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi tang lễ kết thúc, linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ vào chiều cùng ngày.

Hàng người xếp hàng chờ được vào viếng cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Từ sáng sớm, từng đoàn người đã xếp hàng chờ được vào bên trong khuôn viên tổ chức lễ tang để nhìn mặt cố nghệ sĩ lần cuối. Danh hài Hoài Linh và Việt Hương chịu tang vai em cố nghệ sĩ Chí Tài, cả hai đứng gần sát cửa ra vào lạy đáp lễ từng vị khách đến viếng.

Hoài Linh cúi lạy trả lễ khách viếng - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ rằng, bà xã Chí Tài tại Mỹ đang rất suy sụp, tinh thần đi xuống: “Sáng nay, mọi người đã livestream cho chị Bé Heo (vợ NS Chí Tài) ở bên Mỹ xem tang lễ của chồng ở Việt Nam. Đây là số trời, nhưng người sống cực kỳ quan trọng.

Bây giờ chị Bé Heo chỉ còn mẹ, ở với mẹ thôi cho nên người ở bên cạnh chị bé Heo bây giờ rất quan trọng. Tinh thần chị Bé Heo xuống trước vì ông xã mình về đây 8 tháng rồi. Toàn bộ anh em nghệ sĩ đều qua chia sẻ nỗi buồn với chị ấy. Chị Bé Heo suy sụp nhiều”.

Bà xã Chí Tài đang rất suy sụp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ danh hài cho biết trong trường hợp không thể đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ, sẽ tính đến phương án hỏa thiêu: “Nếu trường hợp anh không qua được buộc lòng mình phải tính đến phương án thứ 2 là thiêu luôn ở Việt Nam và Hương sẽ ôm hũ tro cốt cầm về Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ mình đã hoàn thành hết thủ tục rồi thì anh Tài bay về Mỹ bình thường. Khi qua đó, người nhà của anh sẽ đón linh cữu”.

Lễ tang NS Chí Tài: Trường Giang khóc nức nở, đứng không vững, Hoài Linh thất thần Lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài được diễn ra từ lúc 10 giờ đến 16 giờ ngày 12/12 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, TP. Hồ Chí Minh.

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