Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không cầm được nước mắt khi nhìn những hình ảnh đầu tiên trong tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài.

Sáng nay (12/12), danh hài Hoài Linh và Việt Hương đã thay mặt gia đình nghệ sĩ Chí Tài tổ chức tang lễ và lễ viếng tại Việt Nam. Được biết, lễ nhập quan sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 45 phút, người hâm mộ và bạn bè có thể đến viếng từ 10 - 16 giờ tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, đám tang sẽ có 100 bảo vệ và 80 tình nguyện viên là fan nghệ sĩ Chí Tài tham gia hỗ trợ tang lễ, thắt chặt an ninh.

Đội ngũ an ninh đảm bảo trật tự - Ảnh: Internet

Người hâm mộ đến từ sớm và đều mặc trang phục màu đen - Ảnh: Internet

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên trong lễ viếng đã được hé lộ. Có thể thấy, rất nhiều khoảnh khắc đẹp lúc sinh thời của cố nghệ sĩ Chí Tài đã được chuẩn bị, đặt lên kệ hoa đầy trang trọng. Ngắm nhìn lại những khoảnh khắc này, nhiều người không cầm được nước mắt.

Ngoài ra, phía Việt Hương và nghệ sĩ Hoài Linh còn in một tấm bảng lớn với dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc Nghệ sĩ Chí Tài (1958 - 2020)” để treo ở nhà tang lễ.

Theo chia sẻ của bạn thân Hoài Linh, nam danh hài đã chủ động chuẩn bị 18 vòng hoa cho đám tang - Ảnh: Internet

Tấm biển: 'Vô cùng thương tiếc nghệ sĩ Chí Tài' cũng được chuẩn bị chu đáo - Ảnh: Internet

Theo như thông báo trước đó của Hoài Linh và Việt Hương, đám tang Chí Tài sẽ không nhận vòng hoa viếng để tránh lãng phí. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ sử dụng tiền phúng điếu để lập quỹ từ thiện giống như mong ước của cố nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-hinh-anh-dau-tien-tai-le-tang-ns-chi-tai-100-bao-ve-va-80-tinh-nguyen-vien-that-chat-an-ninh-389932.html