Danh hài Hoài Linh, Việt Hương không thể đi cùng chuyến bay đưa NS Chí Tài về Mỹ vì nguyên nhân này

Hậu trường 11/12/2020 17:18

Nhạc sĩ Hoài Phương cho biết vì thủ tục pháp lý phức tạp nên Việt Hương và Hoài Linh không thể trực tiếp tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ.

Ngày 9/12 vừa qua, nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời vì đột quỵ, hưởng thọ 63 tuổi. Được sự ủy quyền của gia đình cố nghệ sĩ, Hoài Linh và Việt Hương đứng ra lo liệu hậu sự cho đàn anh tại Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất, lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài sẽ bắt đầu từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 12/12. Ngay sau đó, thi hài sẽ được đưa về Mỹ an táng theo nguyện vọng của gia đình cố nghệ sĩ.

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Thời gian và địa điểm diễn ra lễ viếng NS Chí Tài được ghi trên cáo phó - Ảnh: FB

Trước đó, một nguồn tin cho biết Việt Hương và Hoài Linh sẽ theo linh cữu cố danh hài Chí Tài sang Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, ông xã Việt Hương – nhạc sĩ Hoài Phương bất ngờ thông báo Việt Hương và Hoài Linh không thể theo máy bay tiễn đưa Chí Tài về Mỹ vì vướng phải nhiều thủ tục pháp lý giấy tờ.

Ông xã Việt Hương chia sẻ: “Khi thủ tục hoàn tất, linh cữu sẽ được cơ quan chức năng đưa đi. Không ai được trông thấy cho đến khi máy bay hạ cánh ở Mỹ. Tiếp đó, rất nhiều thủ tục hành chính mất hàng giờ đồng hồ để giải quyết thì gia đình mới đón được nghệ sĩ. Vì vậy Hoài Linh và Việt Hương không thể tháp tùng anh Chí Tài về Mỹ”.

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Việt Hương và Hoài Linh không thể trực tiếp tiễn đưa người anh thân thiết về Mỹ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nếu Hoài Linh và Việt Hương qua Mỹ thì quá trình về nước sẽ rất khó khăn vì phải trải qua sự xét duyệt của Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ và cách ly 14 ngày.

Để trấn an người hâm mộ, nhạc sĩ Hoài Phương cho biết ở Mỹ, anh và Hoài Tâm luôn chủ động hỗ trợ gia đình nghệ sĩ Chí Tài hết mức có thể.

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Từ khóa:   Chí Tài qua đời Hoài Linh NS Việt Hương

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